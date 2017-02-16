/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыночная трансферная стоимость 24-летнего сербского форварда, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 1 миллион евро. По ценнику Деспотович опережает полузащитника Томаша Шимковича (800 тысяч евро).
Читать новость

§ alex60
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол сегодня в Оренбурге. товарищеский матч.
прямая трансляция
http://www.sports.kz/news/translyatsiya-tovarischeskogo-matcha-tobol-orenburg
Профайл

гражданин
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 17.02.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перевести их на самоокупаемость. сколько набегали-столько и получили. а раз этого не делают- значит руководство области имеет здесь свой интерес.

ВЧК
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 17.02.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
Тобол сегодня в Оренбурге. товарищеский матч.
прямая трансляция

О... с бывшими земляками играют! Надо бы поддаться и проиграть им.. пусть думают что лучше Тобола играют.

ВЧК
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 17.02.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
перевести их на самоокупаемость. сколько набегали-столько и получили. а раз этого не делают- значит руководство области имеет здесь свой интерес.

Вот ты стоумовый,стограммовый у нас! Всё знаешь прямо.

§ yeti91
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.02.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем козе баян
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: 74, Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 3
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх