/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У нас своих «ле пенов» хватает»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 15 из 15«1...131415
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
Читать статью

§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 17.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что вы хотели?! Продолжайте в том же духе! Переименовывайте улицы, зажимайте русский язык, говорите побольше о том, что во времена Союза Казахстан был колонией и т.п.! Я тут уже не с одним человеком спорил в соцсетях по поводу всех этих переименований. Адекватные казахи говорят, что не надо было этого делать, а вот оголтелых националистов не переубедить. Пример Украины для них не пример, они сами знают, что делают и "нечего нас учить, как нам жить!" А Власть молчит, с молчаливого согласия Власти всё это и происходит! так что не удивляйтесь, а задумайтесь ...
Профайл

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 09:12
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Там потоком ненависть к русским, неверующим, и всем кто ведёт себя не так как нравится автору.
Ну и соответствующие призывы.

Но осудили конечно же за критику Путина.
Цитата:
Валентин:
Думаю, имеется в виду, что по мнению автора переезжающие в РФ руководствуются в первую очередь материальными причинами, то есть "там лучше/богаче жить".

На мой взгляд, это далеко от истины: переезд имеющееся качество жизни первые годы скорее роняет, и заметно.
И, по моему опыту, переезжают не по этой причине в большинстве случаев.

Лукавство заметно твоих слов.
Первые годы - роняет.
Но последующие уже уровень выше.
за этим и едут.
Только не надо рассказывать басни что несколько миллионов рванувших в РФ из Казахстана - это убежденные дауншифтеры.

§ peshexod
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И даже в цивилизованном, относительно благополучном мире те политики, которые декларируют идеи «национального достоинства», сейчас почему-то начали пользоваться успехом?

В той или иной степени националистические настроения были всегда в мире. Здесь же вопрос имперской направленности.
Казахстан это никогда ранее не касалось в таком виде, вот похоже и наш черед поговорить об этом пришел.
Дело думаю только в тактике популизма отдельных политиков, а свой электорат они всегда найдут, он просто всегда есть.
Здесь можно провести параллель с шоу-бизнесом (собственно политическая борьба и есть шоу).
На что только не идут шоумэны, что бы попасть в заголовки прессы, привлечь к себе внимание, привлеченное внимание это эквивалент денег, а денег надо всем.
И тебе рожают в прямом эфире, и свои любовные интриги на суд публики выносят.
И люди глаз оторвать не могут, это в натуре человеческой.
Посмотрите что показывает российские РЕН ТВ, НТВ, как подаёт и что немецкий желтый Bild.
У них есть и будет своя аудитория.
The Show Must Go On

Статья хорошая, грамотный формат.
Профайл

Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тогда пусть закрывают тему.
Тема стара и неинтересна.
Нет накала страстей,

Ну почему , по прошествии времени , глядя на результаты и последствия у некоторых людей кардинально поменялась точка зрения на тот или иной вопрос . И сейчас видно что люди уже осторожно и не так огалдело поддерживают таких как Жириновских , хотя до Украины с её ДНР и ЛНРами , речи Жириновского воспринимались для многих иначе . Хотя есть и наивные , как например Валентины , который противопоставляют Жириновскому , казахстанских националистов . Валентин наверное молод и мало знает , а может память плоха . Жириновский не просто лидер какой то партии и депутат Думы РФ . Он пять раз баллотировался на пост президента России . И будет ещё и в шестой . А если б Ельцин "похлопал по плечу" в своё время не Путина а Жириновского , то он бы наверное уже давно в качестве президента все свои мысли и идеи реализовывал на постсоветском пространстве . А может и не только постсоветском .

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Переименовывайте улицы, зажимайте русский язык, говорите побольше о том, что во в

Хм..
Ты нам запрещаешь делать в своей стране что то?
И кто зажимает то язык?
Я сам русскоязычый и никаких проблем.
А пример Украины тут ни причем.

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
если б Ельцин "похлопал по плечу" в своё время не Путина а Жириновского , то он бы наверное уже

Жириновский прежде всего человек власти.
Он ее рупор, ее главный голос.
Тут политологи или как их там, конечно виляют хвостом, говоря что Жирировский клоун какой то и тд..
Пытаются внушить нам что там прежде чем озвучить такие проблемы, ни о чем не думают и не расчитывают посдедствия тем более..
Наверняка работают или приплачивает им ФСБ..
Как когда то кому то в Крыму..

§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Ты нам запрещаешь делать в своей стране что то?
И кто зажимает то язык?
Я сам русскоязычый и никаких проблем.


давай по словам.
ты-нам запрещаешь. нам- это кто, только "вы" или и "мы" которые пока не уехали.


не уехали мы еще, понимаешь? а вы торопитесь, понимаешь это?
ну подождите лет десять и творите что хотите, между собой передеретесь.
это стопудово.

дальше. в своей стране.
ты наверное не понял, но ты слово в слово повторил "знаменитую речь",
мадам или как там госпожи А. , задумайся.

и ответь на загадку твоего земляка Сайлау -
/я не хочу никого обидеть , однако что самое интересное в патрульной полиции и даже в их офисе мало встретишь сотрудника славянской национальности , вот загадка , в чем дело ?///
Профайл

Kairat stayer
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:


По поводу выступления депутата партии ЛДПР, о территориальных претензиях к Казахстану, в начале февраля текущего года, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников озвучил: «Наши границы незыблемы и согласованы». Украина борется за территориальную целостность и независимость, агрессию со стороны соседей признала ООН, главное не допустить широкомасштабной войны, если будет двухстороннее противостояние, тогда Запад с США будут предоставлять украинцам сверхточное вооружение, они этого и не скрывают. Во времена третьего рейха, фашистская германия почти дошла до Москвы, однако, героическими усилиями Советского народа, с помощью союзников Великобритании, Америки и других стран их разнесли в пух и прах. Сейчас не время бряцкать оружием, в Сирию полезли защищать Б. Асада, в настоящее время переговоры ведут, в том числе с полевыми командирами, о прекращении боевых действий. Ресурсы нужны а их недостаточно, да и внутренние проблемы надо решать. В Афганистане ограниченный контингент СА почти 10 лет воевали, скоро будет 30 лет, как войска вывели, что там обстановка стабилизировалась? В настоящее время с Белорусами непонятки, А. Лукашенко недавно сказал, что Белоруссии может прийтись тяжело, но свобода и независимость окажутся для страны ценнее нефти. Уже на днях пробная партия объемом около 600 тысяч баррелей (80 тысяч тонн) была приобретена у Ирана. Нефть морем должна прибыть в украинскую Одессу и латвийский Вентспилс, после чего уже по железной дороге отправиться непосредственно в Белоруссию. С соседями надо жить дружно!

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
вы торопитесь, понимаешь это

Что мы торопимся?
Конкретно что и почему кто то обязан уехать?
И насчет полиции, иди в полицию, в чем проблема то?
Это я тебе запрещаю крышевать наркоманов?

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
дальше. в своей стране.
ты наверное не понял, но

Да, я в своей стране делаю что хочу, работаю, переименовываю улицы, разговариваю на русском языке и иностранцы не вправе говорить что мне у себя в стране делать.
Или сосед как меня себя вести у себя в доме.
В чем проблема?
Я тебе не буду разрешать у себя в хате переделать что то или пукнуть, ты как на это посмотришь?

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
не уехали мы еще, понимаешь? а вы торопитесь, понимаешь это?


Это и грустно, что очень многие про себя думают в терминах "пока ещё не уехал".
Я как-то развёрнуто писал, почему так, и изменений не видно.

Ну и едут отнюдь не за богатой жизнью, чего там, за ней ехать нужно в Европу или Штаты.
Профайл

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
очень многие про себя думают в терминах "пока ещё не уехал".

Это логично.
Им есть куда ехать.
Тебе это не светит.
Поэтому тебе их не понять.

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Им есть куда ехать.
Тебе это не светит.


Ты или дурак, или умело прикидываешься.

Я в России жил и работал несколько лет.
Никаких проблем с переездом нет и быть не может — я обычный русский человек, и никакой дискриминации к себе в России никогда не ощущал, ни когда там жил, ни когда приезжал.

А вот про родную страну я такого сказать не могу.
Профайл

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 12:49
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 15 из 15«1...131415
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: 74, Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 3
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх