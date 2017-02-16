Денис Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты #6







Отправлено: - 11:04 Из некондиции, дешевых обрезков,костяной муки. волшебног порошка увеличивающего объем "мясного продукта" Именно котлетки сделаны не из мяса.а мясного продукта.Читайте содержание,если указаня ТУ,а не ГОСТ, стало быть там могут быть что угодно),кроме мяса) за такие деньги) Недавно купил в Астыкжане нормальный сыр) в нем натуральное молочное только сухое молоко), остальное все добавки,конссерваторы, заменители,усилители вкуса,цвета,запаха.. куды катимся? И главное,таким мелким шрифтом написано,что не каждый будет читать)