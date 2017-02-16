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≡ Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители многоэтажек должны платить вдвое больше, чем сейчас, а предприниматели - на треть		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители многоэтажек должны платить вдвое больше, чем сейчас, а предприниматели - на треть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес наверняка не поймет, почему в растущий тариф на сбор, вывоз, захоронение и утилизацию отходов для юридических лиц включены такие расходы, как 1,5 млн тенге на новогодний корпоратив, полмиллиона на спонсорскую помощь, 117 тысяч - подписка на газеты и журналы.
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§ сайлау курманов
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можете мне не верить , у меня ни дома , ни на работе мусора ВООБЩЕ нет , картон сдается вторсырье бомжами , бутылки , пластик и жесть тоже сдается , а зола с бани раскидывается по огороду , однако счета исправно идут , я отказываюсь платить , не знаю кто первый сдастся , натравливают судебных исполнителей....
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555107
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 16.02.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
угу а чё не в пятеро в 5 раз же лучше чем в 2 раза вы депутаты-акиматы когда нибудь доиграетесь

§ Добринцофф
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Я готова положить эту бутылку в контейнер. НО!!!!! Пусть 60 тенге, причитающиеся МНЕ за кг. предприниматель отдаст мусоросборщикам!!! Которые считают, что 150 тенге в месяц - мало. Как Вы думаете? 3 кг. пластика за месяц я выбрасываю??? Ну, вот. Об этом я и говорю!

Согласен,выгодно и вам и ему,а если платить не хочет можно всё выкидывать в общую кучу пусть бомжики перебирают и ему же и сдают,но уже за деньги.
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§ alex60
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Согласен,выгодно и вам и ему,а если платить не хочет


по идее владелец контейнера должен иметь договор и платить за аренду земли.
ну а потом за свою деятельность какую показал. все.
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1504
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пусть бомжики перебирают и ему же и сдают,но уже за деньги.

Хоть кому-то польза будет. Бомжи тоже люди. И есть они хотят, так же как и мы с Вами. Пусть работают хотя бы так.

§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Бомжи тоже люди. И есть они хотят, так же как и мы с Вами. Пусть работают хотя бы так.

Если бы бомжи хотели работать - они могли бы выбраться из своего положения. Но беда в том, что они не хотят работать.
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Денис
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 60тг за кило? крутяяк. в килограме полторашек умещается 33 бутылки, получается чуть меньше 2 тг за бутылку, сдал 3 бутылки,купил коробок спичек.

Денис
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно берут около 4000 с ИП магазина за мусор, которого не насобирается столько,если разумно подойти к делу утилизации.но! оне не будут с нами церемонится,потому де некому следить,а действительно ли вы выбрасываете или сдаете на вторсырье собственными силами. и получается,что контейнер в который бросают все жители и ваш магазин,как бы усредняется норма,как бы наверное кто-тоокгда-то подсчитал,что вы выбрасываете 4 куба.хотя,если спросить откуда оне взяли такие нормы,возможно лед тронется,например я картон даже не сдаю бомжам,все в вермипроизводство вкладываю и получаю вермикомпост,который потом на огород или продавать как удобрение. один дядя из прибалтики на артоне машину себе купил за 9000 у.е. за года 4. У нас население пока еще живет нормами мсовдепии,что можно разбазаривать и все общее.

§ peshexod
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю бойкотировать любое повышение тарифов на мусор до предоставления ими конкретного плана с четкими расчетами по сортировке, переработке и утилизации.
Нет желания работать? Давай до свидания.
А ЖКХ в своих НПА обязан прописать критерии по цивилизованной переработке.
Или давай из страны "Великой степи" сделаем "Мертвую степь"
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михалыч
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы бомжи хотели работать - они могли бы выбраться из своего положения. Но беда в том, что они не хотят работать.


у тебя есть опыт ? нет ? тогда не надо бла-бла-бла

Маркс
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
можете мне не верить , у меня ни дома , ни на работе мусора ВООБЩЕ нет , картон сдается вторсырье бомжами , бутылки , пластик и жесть тоже сдается , а зола с бани раскидывается по огороду , однако счета исправно идут , я отказываюсь платить , не знаю кто первый сдастся , натравливают судебных исполнителей....

Мусор генерируют все, даже новорожденные. Это аксиома и оспаривать это бессмысленно. Поэтому и платить за утилизацию должны абсолютно все, без исключения. То, что некоторые занимаются утилизацией сами, сжигая мусор или закапывая его в ямы на огороде, не должны освобождаться от уплаты, так как это все равно является нарушением экологической безопасности.
Другое дело - непонятная разница в стоимости оплаты. Прав г-н Добринцофф, призывающий к справедливости оплаты, почему он должен платить за такие же услуги в 3 раза больше, чем посетители его магазина. Даже если мусора у него скапливается больше, ведь это не его заслуга, а покупателей.
Необходимо высчитать среднюю величину налога за мусор и собирать его со всех жителей государства. Если кто-то не может платить, пусть отрабатывает долги на предприятиях по сбору и переработке. Налог на мусор за нетрудоспособных должно оплачивать государство. Если этого не сделать, скоро все погрязнем в мусоре по самые ноздри, так как живем в эпоху потребления и генерирование мусора резко возросло.

михалыч
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если этого не сделать, скоро все погрязнем в мусоре по самые ноздри, так как живем в эпоху потребления и генерирование мусора резко возросло.


уровень оплаты, или оплачиваемомть/неоплачиваемость услуги в нашем случае
совершенно не влияет на о чем вы говорите. количество мусора не уменьшится,
переработка останется на том же уровне, точнее ее отсутствии.

Денис
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То,что вы целлюлозу называете мусором странно, она весьма ценный продукт) а ,вот с целофаном огромная проблема в наших краях. принимают максимум ПЭТ тару,и то надо везти ее к черту на куличках,хорошо контейнеры стали ставить. один раз насобиралось на даче целая бочка этих пакетов,что с ними делать? на свалку? и там будут разлагаться 400 лет отравляя все живое? просто сжег и отравил икалогию. некуда у нас ,кроме закапывания на полигонах девать пластиковые отходы, дерево,бумагу, метал, стекло ,еще куда ни шло,то пластик,это гемор.
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