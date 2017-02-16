Маркс Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители... #25







Отправлено: - 10:40 Цитата: сайлау курманов:

можете мне не верить , у меня ни дома , ни на работе мусора ВООБЩЕ нет , картон сдается вторсырье бомжами , бутылки , пластик и жесть тоже сдается , а зола с бани раскидывается по огороду , однако счета исправно идут , я отказываюсь платить , не знаю кто первый сдастся , натравливают судебных исполнителей....

Мусор генерируют все, даже новорожденные. Это аксиома и оспаривать это бессмысленно. Поэтому и платить за утилизацию должны абсолютно все, без исключения. То, что некоторые занимаются утилизацией сами, сжигая мусор или закапывая его в ямы на огороде, не должны освобождаться от уплаты, так как это все равно является нарушением экологической безопасности.

Другое дело - непонятная разница в стоимости оплаты. Прав г-н Добринцофф, призывающий к справедливости оплаты, почему он должен платить за такие же услуги в 3 раза больше, чем посетители его магазина. Даже если мусора у него скапливается больше, ведь это не его заслуга, а покупателей.

Необходимо высчитать среднюю величину налога за мусор и собирать его со всех жителей государства. Если кто-то не может платить, пусть отрабатывает долги на предприятиях по сбору и переработке. Налог на мусор за нетрудоспособных должно оплачивать государство. Если этого не сделать, скоро все погрязнем в мусоре по самые ноздри, так как живем в эпоху потребления и генерирование мусора резко возросло.