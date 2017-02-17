NG.kz Жительницу Житикары осудили за комментарий в «Одноклассниках»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27211

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:05 Житикаринский районный суд рассмотрел дело частного обвинения по ст. 130 ч. 2 УК РК (клевета). Подсудимая признала свою вину. Она пояснила, что на самом деле не знакома с Морозовой, а комментарий написала из личной неприязни к ее сожителю.

Читать новость



