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≡ Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100 тенге за то, что трудоустроил осужденного за коррупцию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100 тенге за то, что трудоустроил осужденного за коррупцию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным «НГ», Сактаган Мустафин принял на работу бывшего руководителя отдела ЖКХ Костаная Даукена Исмагулова. 13 февраля Административный суд Костаная привлек Мустафина к ответственности по ст. 681 КоАП РК.
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живу в Костанае
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь кроются прошлые делишки с отсидевшим коррупционером ,за это нужно и его с работы ,да под следствие ,а у нас штрафик.

Навальный
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знание закона не освобождает от ответственности.
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