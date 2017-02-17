живу в Костанае Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100... #1







Отправлено: - 10:32 Здесь кроются прошлые делишки с отсидевшим коррупционером ,за это нужно и его с работы ,да под следствие ,а у нас штрафик.