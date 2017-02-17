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§ NG.kz
Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в кратчайшие сроки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании сената парламента Республики Казахстан спикер Касым-Жомарт Токаев заявил, что верхняя палата больше не станет идти навстречу министрам и рассматривать проекты законов в спешке.
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§ сайлау курманов
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне до сих пор очень интересно , какая была логика в принятии закона о стометровки за алкоголь , мол дальше ста метров будет стоять магазин потребители поленятся туда идти и бросят пить, они и в правду в это верили ?
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§ Добринцофф
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мне до сих пор очень интересно , какая была логика в принятии закона о стометровки за алкоголь , мол дальше ста метров будет стоять магазин потребители поленятся туда идти и бросят пить, они и в правду в это верили ?

Убрать конкурентов.У инициатора законопроекта магазин, супермаркет находится за 200 метров.
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Бывалый
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
какая была логика в принятии закона о стометровки за алкоголь , мол дальше ста метров будет стоять магазин потребители поленятся туда идти и бросят пить, они и в правду в это верили ?

Такая же как в запрете рекламы алкоголя и табака.
Не лезет настырно в глаза - не возбуждает желание купить и потребить.
Это так трудно для вашего понимания?

Хохол
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
какая была логика в принятии закона о стометровки за алкоголь , мол дальше ста метров будет стоять магазин потребители поленятся туда идти и бросят пить,

А причём здесь потребители ? Закон по моему был направлен что б ограничить детей , от лицезрения пъяниц . Что б вблизи школ и детсадов не ходили и не лежали зомби . Некоторые же где покупают , там и пьют .

§ сайлау курманов
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится в технаре в буфете спокойно на полке стоял в продаже бутылка шампанского и коньяка , даже ценник помню 8-60 и 11-50, добринцову больше верится ....
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§ Добринцофф
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А причём здесь потребители ? Закон по моему был направлен что б ограничить детей , от лицезрения пъяниц . Что б вблизи школ и детсадов не ходили и не лежали зомби . Некоторые же где покупают , там и пьют .

за общественным порядком полиция должна смотреть,да и в норм.магазинах пьяницы алкоголь не покупают дорого.
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Бывалый
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
помнится в технаре в буфете спокойно на полке стоял в продаже бутылка шампанского и коньяка , даже ценник помню 8-60 и 11-50, добринцову больше верится ....

Предлагаете начать продавать спиртное и сигареты в школьных столовых и буфетах?

Бывалый
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
за общественным порядком полиция должна смотреть

Общественный порядок устанавливается принятием соответствующих законов.
А полиция лишь обеспечивает исполнение этих законов.
Разберись сначала.
А то путаешь причину и следствие.

Хохол
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да и в норм.магазинах пьяницы алкоголь не покупают дорого.

О как ! У нас уже есть нормальные и ненормальные магазины . Продавцы например в большинстве своём сидят на процентах , и соблазн заработать на любом , есть у всех . И пьяницы не все тащатся на оптовку иль на край города за дешёвым пойлом . И не все пьяницы , нищие и бедные люди .
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