Мурат_Z Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за... #4







Отправлено: - 10:18 То есть фотографирование обнаженной в пустом ночном дворе без свидетелей это хулиганка, а послать матом подчиненного при свидетелях это дисциплинарный проступок.

По аналогии побить жену несколько суток ареста, а если побить соседа можно на несколько лет жить на полном гособеспечении.

И все на усмотрение самого гуманного суда.