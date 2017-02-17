Цитата: Добринцофф:

да и в норм.магазинах пьяницы алкоголь не покупают дорого.

О как ! У нас уже есть нормальные и ненормальные магазины . Продавцы например в большинстве своём сидят на процентах , и соблазн заработать на любом , есть у всех . И пьяницы не все тащатся на оптовку иль на край города за дешёвым пойлом . И не все пьяницы , нищие и бедные люди .