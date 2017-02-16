Цитата: 1504:

Я готова положить эту бутылку в контейнер. НО!!!!! Пусть 60 тенге, причитающиеся МНЕ за кг. предприниматель отдаст мусоросборщикам!!! Которые считают, что 150 тенге в месяц - мало. Как Вы думаете? 3 кг. пластика за месяц я выбрасываю??? Ну, вот. Об этом я и говорю!

Согласен,выгодно и вам и ему,а если платить не хочет можно всё выкидывать в общую кучу пусть бомжики перебирают и ему же и сдают,но уже за деньги.