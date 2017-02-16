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≡ Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители многоэтажек должны платить вдвое больше, чем сейчас, а предприниматели - на треть		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители многоэтажек должны платить вдвое больше, чем сейчас, а предприниматели - на треть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес наверняка не поймет, почему в растущий тариф на сбор, вывоз, захоронение и утилизацию отходов для юридических лиц включены такие расходы, как 1,5 млн тенге на новогодний корпоратив, полмиллиона на спонсорскую помощь, 117 тысяч - подписка на газеты и журналы.
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§ сайлау курманов
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можете мне не верить , у меня ни дома , ни на работе мусора ВООБЩЕ нет , картон сдается вторсырье бомжами , бутылки , пластик и жесть тоже сдается , а зола с бани раскидывается по огороду , однако счета исправно идут , я отказываюсь платить , не знаю кто первый сдастся , натравливают судебных исполнителей....
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555107
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 16.02.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
угу а чё не в пятеро в 5 раз же лучше чем в 2 раза вы депутаты-акиматы когда нибудь доиграетесь

§ Добринцофф
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Я готова положить эту бутылку в контейнер. НО!!!!! Пусть 60 тенге, причитающиеся МНЕ за кг. предприниматель отдаст мусоросборщикам!!! Которые считают, что 150 тенге в месяц - мало. Как Вы думаете? 3 кг. пластика за месяц я выбрасываю??? Ну, вот. Об этом я и говорю!

Согласен,выгодно и вам и ему,а если платить не хочет можно всё выкидывать в общую кучу пусть бомжики перебирают и ему же и сдают,но уже за деньги.
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§ alex60
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Согласен,выгодно и вам и ему,а если платить не хочет


по идее владелец контейнера должен иметь договор и платить за аренду земли.
ну а потом за свою деятельность какую показал. все.
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1504
Re: Акимат Костаная считает, что за вывоз мусора жители...




Отправлено: 17.02.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
пусть бомжики перебирают и ему же и сдают,но уже за деньги.

Хоть кому-то польза будет. Бомжи тоже люди. И есть они хотят, так же как и мы с Вами. Пусть работают хотя бы так.
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