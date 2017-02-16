Ваш земляк Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #210





(Полноправные пользователи) Сообщений: 314

Регистрация: 18.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:58 Ну а что вы хотели?! Продолжайте в том же духе! Переименовывайте улицы, зажимайте русский язык, говорите побольше о том, что во времена Союза Казахстан был колонией и т.п.! Я тут уже не с одним человеком спорил в соцсетях по поводу всех этих переименований. Адекватные казахи говорят, что не надо было этого делать, а вот оголтелых националистов не переубедить. Пример Украины для них не пример, они сами знают, что делают и "нечего нас учить, как нам жить!" А Власть молчит, с молчаливого согласия Власти всё это и происходит! так что не удивляйтесь, а задумайтесь ...