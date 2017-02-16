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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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§ Ваш земляк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 17.02.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что вы хотели?! Продолжайте в том же духе! Переименовывайте улицы, зажимайте русский язык, говорите побольше о том, что во времена Союза Казахстан был колонией и т.п.! Я тут уже не с одним человеком спорил в соцсетях по поводу всех этих переименований. Адекватные казахи говорят, что не надо было этого делать, а вот оголтелых националистов не переубедить. Пример Украины для них не пример, они сами знают, что делают и "нечего нас учить, как нам жить!" А Власть молчит, с молчаливого согласия Власти всё это и происходит! так что не удивляйтесь, а задумайтесь ...
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Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 09:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 09:21
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