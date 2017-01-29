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Мариям
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Отправлено: 29.01.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здраствуйте. Много с вами писали про дом кут шанырак в кжби. Хотелось попросить вас обратиться к вам. Чтобы вы поинтересоаались на отчетных встречах когда же на первом этаже запустят детский садик. А то уже столько времени просто стоит. А потребность и очередь какая. Особенно в кжби. Раньше здесь было 7 садиков а осталось 4. А построили домов 8 домов!!! Спросите напишите

Максим
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Отправлено: 07.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно, наша полиция требует выполнения ПДД и соответственно штрафует или "штрафует" и в хвост и в гриву, не припомню что бы кто то сказал что просто вынесли предупреждение какое возможно за мелкие нарушения. А сами должны ли следовать закону?
Суть...на Складской по Бородина напротив Баян Сулу(да и по Лермонтова) постоянно стоят патрульки, без проблесковых и т.п. Там что аварийно опасный участок? Или просто на камеру работают за пешеходов, да на знак 40 который стоит сразу за перекрестком и кто то не сбросит? Так же на Гагарина под путепроводом. Я согласен, не нарушай и будет тебе счастье. А как же закон?

Андрей
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Отправлено: 13.02.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда будут чистить тратуары на улицы Аль- фараби от Каирбекова до Абая, Тарана от Темирбаева до Чехова, Складская до Рабочей и до Бородина,( Бородина отГагарина до Тарана ну здесь понятно мешают чистить столбы освещения и заборы )? И вывозить горы снега не перечисленых улица и не только, ?Видят ли в Акимате и ЖКХ что город не очень хорошо убирают от снега ?Почему СМИ молчат об уборке города зимний время ?

Баян Чингизовна
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Отправлено: 14.02.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не является ли преждевременным введение нового формата ЕНТ в 2017 году, учитывая что подготовка к итоговой аттестации обучающихся проводится в виде тестирования. а так же предмет по выбору определен в количестве двух предметов (ранее одного)? Когда уже закончатся эти испытания над нашими детьми? :-(

Мухтар!
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Отправлено: 14.02.17 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чистят Тратуары и горы снега!!!На следующих улицах Рабочая , Складская, ( Бородина от Гагарина там мешают заборы и фонари туда не заедит техника до Победы И Остановки Областная больница что на улице Победа и на Бородина лежат кучи снега Аль - фариби от Каирбекова до Абая, Тарана Не чищены остановки Цон, Дворец Спорта кучи снега до Темирбаева, Победы перекрестки Урицкого, Победы !!! перекресток Железнодорожная

Дмитрий
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Отправлено: 14.02.17 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица Пушкина от Бородина до Майлина - будут ли ремонтировать это отрезок улицы в этом году или нет ведь здесь школа номер№8, грязь, жижа постоянно нет асфальта вобще

Денис
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Отправлено: 14.02.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция газеты! Вы наверное ,читали сообщения о госзакупках в Денисовском районе и сколько выделено на клуб Тобол? пожалуйста отправьте официальный запрос администрации акимата по поводу целесообразности трат. Вам ,как представителям СМИ они обязаны ответить в 14 дней. На сайте Тобол инфо есть статья про детей сирот,которые десятилетиями не могут получить жилье, а тут такие траты на никому не нужные увлечения. Благодарю.

т.Соня
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Отправлено: 15.02.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе плохо чистят дороги,только в центре возле акимата,а чуть дальше и сплошные сугробы,а на дорогах гололед.Сегодня ехала от новой поликлиники"Жемчужина " в центр города.По улице Уральской дорогу перейти невозможно-гололед.В центре от Казахтелекома до Центрального рынка та же картина : сугробы и на дорогах гололед.Хоть бы пешеходные переходы и на остановках песочком посыпали.Скоро снег начнет таять и пешеходы будут утопать в жиже из воды и снега.Акимат,аууууууууууууууу

Лева
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Отправлено: 17.02.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал все статьи про лоты на сайте госзакупок и решил узнать а сколько всего машин планируется купить для наших уважаемых Акимов. Так вот акиматовская молва донесла, что хотят купить около 10 таких карет. И возникает вопрос: почему на газификацию, строительство жилья, подведение воды и другие необходимые траты денег нет, а дорогие имиджевые атрибуты всегда найдутся?

§ Доктор СИЗО
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Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2418
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лева:
Так вот акиматовская молва донесла, что хотят купить около 10 таких карет. И возникает вопрос: почему на газификацию, строительство жилья, подведение воды и другие необходимые траты денег нет, а дорогие имиджевые атрибуты всегда найдутся?

-всему виной не выборность акимов.... что хочу, то и ворочу.... если бы райаким был бы выборным лицом, то он сто раз подумал бы над каждой тратой районного бюджета....что бы не повредить свой деловой имидж рачительного хозяйна района...и не слететь с треском с должности на следуещих выборах....по критике своего соперника.....
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