/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
Читать новость

112
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно купят..
Таможенный союз во всей красе, когда воры и жулики не стесняясь ничего, делают себе лично деньги..

hulk
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще непорядок! Что за отговорка "плохие дороги, нужна машина по надежнее". Во первых дороги надо делать, а во вторых разве аким только один по этим плохим дорогам ездиет, а народ что получается только по хорошим дорогам? На эти деньги можно как минимум две или три машины купить и только казахстанского производства, Я бы на месте акима заставил бы только нивы покупать!!! Как чиновники любят тратить наши налоги!!! Везде им удобства нужны!!!

yfhjlysq ltgenfn
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нива везде проедет! Доказано уже не раз, по проходимости любой внедорожник обставит!!!
Видео обзоры на ютубе есть! Нива стоит в 6 раз дешевле!!! Вместо одной можно купить 6 машин и обеспечить всех чиновников!!!

шанхай уральская
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас очень плохие дороги, область уже несколько лет на их ремонт деньги не выделяет, у нас много грейдеров. Ну если у вас плохие дороги закажите Кировец он пройдёт везде зимой клин ему повесте пробьет пробьёт снег сам в любую точку раойна области дойдёт ну и ещё лучший вариант там в Антарктиде танкетки ходили в 80ти градусный мороз и какие снега там ооо техника..по круче акимовских джипов..

§ drakon
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9811
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
ну и ещё лучший вариант там в Антарктиде

Меня интересует- Если собрать всех Акимов с
Акимчиками и отправить в Антарктиду. Они и
там воровать наверное будут... :lol:
Профайл

ответка
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 05:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если собрать всех Акимов с
Акимчиками и отправить в Антарктиду. Они и
там воровать наверное будут...

как и ваши бургомистры, те тоже евро тырят.

денис
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте признаемся сами себе,что мы диванопланктон и от нас ничего не зависит.как в порядочных обществах от граждан зависит выбор. ну, если признались,то продолжайте тут изливать свои "мысли" кто из вас направил письмо непосредственно Акиму в акимат,которое официально зарегестрировано и от него уже не отвертеться будет.Кто? никто? так ,стало быть вы Планктон,который достоин таких воров в креслах.

§ Доктор СИЗО
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2418
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Исходя из названия"Госслужащие",граждане призванные служить государству, т.е. гражданам. Так,что называя их действо "работой" мы лукавим, они именно "служат"

-Тупое копирование из Российской империи, так называемое "служение" государству, народу и прочее, привело и приводит, к тому что к кормилу власти приходят всякого рода говоруны, аппаратчики, и слуги, в буквальном смысле слова, хорошо подлизнувшие своему начальству.... и не имеющие за душой ни копейки.....создание ОПГ для выкачки денег из бюджета подобным субъектом лишь вопрос времени...
Цитата:
Доктор СИЗО:
Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами

-Эмиры......процветающие и самодостаточные граждане,......это единственный путь создания бескоррупционного государства....
Профайл

торговый
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас во многих фирмах требуют чтобы был личный автомобиль. Например торговым без машины очень трудно устроиться. Выдают бензин, и как хочешь так и крутись. Хочешь экономь, хочешь за свои заправляйся. Ремонт тоже за свой счёт.
Надо и чиновникам также сделать. Отобрать все жо..возки, и пусть на своих ездят. И ремонтируют сами. А на время ремонта имеется общественный транспорт. Пройдут ножками до остановки, померзнут пока автобус ждут. Заодно проверят состояние дорог, пешеходный переходов, тротуаров.
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: azlk, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 5
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх