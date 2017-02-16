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Денис:
Исходя из названия"Госслужащие",граждане призванные служить государству, т.е. гражданам. Так,что называя их действо "работой" мы лукавим, они именно "служат"
-Тупое копирование из Российской империи, так называемое "служение" государству, народу и прочее, привело и приводит, к тому что к кормилу власти приходят всякого рода говоруны, аппаратчики, и слуги, в буквальном смысле слова, хорошо подлизнувшие своему начальству.... и не имеющие за душой ни копейки.....создание ОПГ для выкачки денег из бюджета подобным субъектом лишь вопрос времени...
Цитата:
Доктор СИЗО:
Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами
-Эмиры......процветающие и самодостаточные граждане,......это единственный путь создания бескоррупционного государства....