Максим Новости сайта и форума #2322







Отправлено: - 16:57 Мне вот интересно, наша полиция требует выполнения ПДД и соответственно штрафует или "штрафует" и в хвост и в гриву, не припомню что бы кто то сказал что просто вынесли предупреждение какое возможно за мелкие нарушения. А сами должны ли следовать закону?

Суть...на Складской по Бородина напротив Баян Сулу(да и по Лермонтова) постоянно стоят патрульки, без проблесковых и т.п. Там что аварийно опасный участок? Или просто на камеру работают за пешеходов, да на знак 40 который стоит сразу за перекрестком и кто то не сбросит? Так же на Гагарина под путепроводом. Я согласен, не нарушай и будет тебе счастье. А как же закон?