шанхай уральская Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о... #15







Отправлено: - 01:11 не пора ли сделать какие то выводы, посадили 17 человек, осталось еще в два раза больше которые ждут суда. Это ведь все пехота, а кто стоял над ними. Вообще не понимаю а что эти органы не кто не контролирует прям Казахская коза ностра. Я чётко понимаю верхний эшелон руководства закрывает на это глаза с этого кормиться и эти руководители губят и травят же свой народ ....разве эти верхушка не знает чем занимаются их подчинённые знает прекрасно....и здесь возникает много вопросов а где были контроль.органы С.С.Б. типа КНБ прям как в 90е цыгане в центре банковали наркотой специально купили или снимали дома по Павлова,Павших Борцов молодёжь там толпами ходила.Наркота в то время там дома квартиры бомбила наркошам не надо было на второй Кустанай ехать....всё гниёт и прогнивает а ещё борьба с коррупцией смешно