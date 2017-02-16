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§ NG.kz
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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шанхай уральская
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пора ли сделать какие то выводы, посадили 17 человек, осталось еще в два раза больше которые ждут суда. Это ведь все пехота, а кто стоял над ними. Вообще не понимаю а что эти органы не кто не контролирует прям Казахская коза ностра. Я чётко понимаю верхний эшелон руководства закрывает на это глаза с этого кормиться и эти руководители губят и травят же свой народ ....разве эти верхушка не знает чем занимаются их подчинённые знает прекрасно....и здесь возникает много вопросов а где были контроль.органы С.С.Б. типа КНБ прям как в 90е цыгане в центре банковали наркотой специально купили или снимали дома по Павлова,Павших Борцов молодёжь там толпами ходила.Наркота в то время там дома квартиры бомбила наркошам не надо было на второй Кустанай ехать....всё гниёт и прогнивает а ещё борьба с коррупцией смешно

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2418
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это, Гражданские Тётки организовали ОПГ,
а ментов - просто для отвода... :lol:

-надо быстрей выпускать этих теток на свободу....а то скоро вся наша доблестная полиция поредеет от ихних запоздалых показаний....))))))))
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