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≡ Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апелляционной жалобе Жандос Алимов написал, что считает действия своего подчиненного провокацией. По его версии, устоявшийся коллектив не принял нового начальника и таким образом решил избавиться от него.
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[Исправлено: Виталий Ефименко, 16.02.2017 - 16:04]

осведомленный
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще если эти шипящие и воющие матом коты мышей в акимате не ловят, то зачем они нужны? Может быть вспомнить, что здание построено абсолютно незаконно и снести к чертям собачьим?
росиян не спросили фейко троллей.

Ленгвист
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amanzholov:
И чего они матерились на русском? ведь у слова из трех букв есть замечательный аналог на казахском из 5 букв.

Приятно сознавать, что и среди русскоязычных появились тонкие знатоки казахского лексикона, которые уже строят аналоги широко распространенным словам!

Фрай
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замначальника смотрится жертвой. А потерпевший - как босс. Первого, видимо, вели по жизни, а второй большей частью сам поднимал себя ...

Боярин
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники процесса - носители достоиных фамилий. Надо было договориться без формальностей, ничего хорошего в "победе" любого участника нет. Смущает прецедент: предыдущий начальник матерился в том же здании, на новом месте в СКО задержали за взятку. Дежавю.
Елисеева, Вы, конечно, украшение форума, а выражаются на три, понятнее просто, по-казахски на пять как-то нет, а остро и поэтично трудно выразиться сейчас :-)

гость
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 17.02.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетель Ханой! Я вас умаляю!
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