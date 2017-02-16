Боярин Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя... #18







Отправлено: - 23:44 Участники процесса - носители достоиных фамилий. Надо было договориться без формальностей, ничего хорошего в "победе" любого участника нет. Смущает прецедент: предыдущий начальник матерился в том же здании, на новом месте в СКО задержали за взятку. Дежавю.

Елисеева, Вы, конечно, украшение форума, а выражаются на три, понятнее просто, по-казахски на пять как-то нет, а остро и поэтично трудно выразиться сейчас