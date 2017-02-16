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§ NG.kz
Не ходите, дети, в Интернет гулять
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ваш ребенок тихо сидит дома в обнимку с гаджетами, а не пропадает на улице, это вовсе не повод расслабиться. Соцсети - та же темная подворотня, в которой точно так же можно попасть в плохую компанию. У «групп смерти» много названий: «Тихий дом», «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», но принцип один - заставить ребенка убить себя.
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112
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 16.02.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая реклама кстати!

§ Xacatel
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 16.02.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот раздули тему в СМИ, меньше бы писали, больше пользы было, меньше знали бы об этих играх дети. А теперь везде только и слышишь синий кит, и прочее
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§ Сергей_я
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.02.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужна модерация в соц.сетях. ВК вообще в целом та еще помойка. Я думаю большая часть суицидников оттуда.
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ujcnm
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 16.02.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Нужна модерация в соц.сетях. ВК вообще в целом та еще помойка.


откуда знаешь? живешь там на постоянку, на этой помойке?

§ Валентин
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Нужна модерация в соц.сетях


Она там есть, в ВК есть немаленький штат людей.
Но нельзя объять необъятное.
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§ JereK
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаем рекламировать? :-(


Цитата:
О таких вещах не стоит особо распространяться, дабы не вызвать всплеск нездорового интереса у подростков, говорили нам.


.. но мы не вняли голосу разума

[Исправлено: JereK, 16.02.2017 - 13:11]
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Сеня
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 16.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Она там есть, в ВК есть немаленький штат людей.
Но нельзя объять необъятное.

В OK-лассниках тоже есть, но подобных групп нет.

читатель
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 16.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наталья Величко дала дежурную порцию общеизвестных штампов и пошлости. Не стыдно самой, психолог?

Фрай
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 16.02.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудная жизнь у наших малышей в детсадах. А теперь видим, что школьникам тоже не сладко, столько психологических ловушек. Взрослым попроще - может не рефлексировать по поводу мнения других о себе, а жить своим умом.
Никогда не понимал любителей крупных животных, тем более 150-метровых синих китов в бездонных океанах, медведей с 10-сантиметровыми когтями.
А эти убийственные группы надо закрывать без инфошума, чтобы не пропагандировать их.
Государство, экономящее на соцобеспечении, хоть здесь сделайте что-нибудь.

читатель
Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять




Отправлено: 17.02.17 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фрай:
Государство, экономящее на соцобеспечении, хоть здесь сделайте что-нибудь.

А как же Ваша предыдущая мысль Цитата:
Фрай:
жить своим умом.
?
Или она касается только взрослых, они же должны решать все за детей любых возрастов?
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