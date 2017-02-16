Фрай Re: Не ходите, дети, в Интернет гулять #9







Отправлено: - 22:38 Трудная жизнь у наших малышей в детсадах. А теперь видим, что школьникам тоже не сладко, столько психологических ловушек. Взрослым попроще - может не рефлексировать по поводу мнения других о себе, а жить своим умом.

Никогда не понимал любителей крупных животных, тем более 150-метровых синих китов в бездонных океанах, медведей с 10-сантиметровыми когтями.

А эти убийственные группы надо закрывать без инфошума, чтобы не пропагандировать их.

Государство, экономящее на соцобеспечении, хоть здесь сделайте что-нибудь.