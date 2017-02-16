Денис:

Исходя из названия"Госслужащие",граждане призванные служить государству, т.е. гражданам. Так,что называя их действо "работой" мы лукавим, они именно "служат"



Доктор СИЗО:

Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами