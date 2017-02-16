hulk Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили #76







Отправлено: - 01:00 Вообще непорядок! Что за отговорка "плохие дороги, нужна машина по надежнее". Во первых дороги надо делать, а во вторых разве аким только один по этим плохим дорогам ездиет, а народ что получается только по хорошим дорогам? На эти деньги можно как минимум две или три машины купить и только казахстанского производства, Я бы на месте акима заставил бы только нивы покупать!!! Как чиновники любят тратить наши налоги!!! Везде им удобства нужны!!!