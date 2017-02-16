Цитата: 112:

Как ты о них то..

Хотя я уехавших немного оправдываю, если например в Германии лучше кормят, то почему бы и нет?

И лечат..

О ком? О тех кто уехал я никоим словом плохо не отзываюсь, это их право и выбор. Мне хорошо здесь, пусть и кормят хуже по мнению некоторых.