/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У нас своих «ле пенов» хватает»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 14 из 14«1...121314
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
Читать статью

§ Аноним
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 16.02.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:

Это ваш диалог?

Мой.
Профайл

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
патриот Казахстана, и за кусок по жирнее свои убеждения не меняю. Пон

Как ты о них то..
Хотя я уехавших немного оправдываю, если например в Германии лучше кормят, то почему бы и нет?
И лечат..

§ Victor Yang
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
патриот Казахстана, и за кусок по жирнее свои убеждения не меняю. Понятный ответ?

Во! Это правильный ответ! :lol:
Цитата:
Валентин:
Да.
И не один.

Если честно, знаю только историю с модератором паблика в ВК.
Профайл

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да.
И не один.

Кого то арестовали что ли?
А я даже не в курсе..
То то сама тов. ОК пропадала почти полтора года..
Тогда пусть закрывают тему.
Тема стара и неинтересна.
Нет накала страстей, нет нити, нет соломинки за которую хватаешься..
Так выпустили, не знамо зачем..

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если честно, знаю только историю с модератором паблика в ВК.


Ну вот с другой стороны баррикад: https://tjournal.ru/39223-kazahstanskogo-biznesmena-osudili-na-tri-goda-za-kritiku-putina-v-feisbuke

Если почитать гражданина в фейсбуке, то он пишет очень знакомые слова :)
Профайл

§ Аноним
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 16.02.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как ты о них то..
Хотя я уехавших немного оправдываю, если например в Германии лучше кормят, то почему бы и нет?
И лечат..

О ком? О тех кто уехал я никоим словом плохо не отзываюсь, это их право и выбор. Мне хорошо здесь, пусть и кормят хуже по мнению некоторых.
Профайл

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Мой.

Ну вообщем вы уже ответили 112-тому... я прочитал .. но как то... понимаете ли лозунгами.... как говорил Станиславский - не верю! уж извиняйте.
Профайл

§ Victor Yang
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну вот с другой стороны баррикад: https://tjournal.ru/39223-kazahstanskogo-biznesmena-osudili-na-tri-goda-za-kritiku-putina-v-feisbuke

Про это слышал. Но также слышал, что не за Путина его посадили. Там похлеще призывы были на социальную рознь. А тех кто такие новости делает - нужно лишать права писать что-либо в СМИ.
Профайл

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там похлеще призывы были на социальную рознь.


Там потоком ненависть к русским, неверующим, и всем кто ведёт себя не так как нравится автору.
Ну и соответствующие призывы.
Собственно, поэтому и привёл как пример.
Профайл

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:

Я прошу прощения за сумбурность, ещё бы хотел уточнить на счёт убеждений (которые за жирный кусок). Это какие убеждения, о чём?
Профайл

§ Аноним
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 17.02.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:

Я прошу прощения за сумбурность, ещё бы хотел уточнить на счёт убеждений (которые за жирный кусок). Это какие убеждения, о чём?

Не вижу смысла отвечать. Будет очередной лозунг, а вы им не верите.
Профайл

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
на счёт убеждений (которые за жирный кусок). Это какие убеждения, о чём?


Думаю, имеется в виду, что по мнению автора переезжающие в РФ руководствуются в первую очередь материальными причинами, то есть "там лучше/богаче жить".

На мой взгляд, это далеко от истины: переезд имеющееся качество жизни первые годы скорее роняет, и заметно.
И, по моему опыту, переезжают не по этой причине в большинстве случаев.
Профайл

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Не вижу смысла отвечать. Будет очередной лозунг, а вы им не верите.

Я по тому привёл термин *лозунг* потому что ответ был очень краток для такой темы. Я понимаю что краткость сестра таланта, но есть и обратная сторона медали, трактуется по разному. По этому и хотелось бы услышать более развёрнутый ответ.
Профайл

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
качество жизни первые годы скорее роняет, и заметно.

Есть даже такая поговорка - *Лучше один раз погореть, чем два раза переехать.* Вот она народная мудрость.
Профайл

§ танкоградец
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно всем спокойной ночи и приятных снов, время позднее завтрева договорим. Кстати может быть кто ни будь подымет тему про Лимпопо и диктатора Айболита))) сам ржу уже второй день.
Профайл
Ответить 
Страница 14 из 14«1...121314
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 0
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх