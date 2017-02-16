Цитата: Бывалый:

Не ходите в полицию работать.

Пусть граждане сами борются с преступностью.

35 штук, 6 доз для утырков, и 3 года сидеть.

С ума сойти.



Ты вообще своим мозжечком соображаешь что мелешь? Да пусть даже 10 тенге... Он представитель закона и тот кто долден этот закон соблюдать и наказывать нарушителей. Не может по иному работать, тогда под зад пином или в тюрьму. Знаю я как менты работают. Ничерта не делают им заявители полное раскрытие приносят, так они еще и бабки трясут с обеих сторон.