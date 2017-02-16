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≡ В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ходите в полицию работать.
Пусть граждане сами борются с преступностью.
35 штук, 6 доз для утырков, и 3 года сидеть.
С ума сойти.

555107
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
растрелять даже мало будет

112
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многовато дали..
Слили его сами полицейские..

Михалыч
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обидно Буде,если действильно правильного пацана засадили. А так,по большому счёту,у нас не полиция,а самый настоящий бандитизм,и проф.непригодность. Всем известно, что рыба гниет с головы!

§ шолом рубашкин
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 16.02.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не ходите в полицию работать.
Пусть граждане сами борются с преступностью.
35 штук, 6 доз для утырков, и 3 года сидеть.
С ума сойти.

Ты вообще своим мозжечком соображаешь что мелешь? Да пусть даже 10 тенге... Он представитель закона и тот кто долден этот закон соблюдать и наказывать нарушителей. Не может по иному работать, тогда под зад пином или в тюрьму. Знаю я как менты работают. Ничерта не делают им заявители полное раскрытие приносят, так они еще и бабки трясут с обеих сторон.
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азат
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пора ли сделать какие то выводы, посадили 17 человек, осталось еще в два раза больше которые ждут суда. Это ведь все пехота, а кто стоял над ними.

гость
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 21:02
Комментарий удален модератором.

Далекий
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выглядит как банда из 17 мафиози-полицейских взяли в свои ряды пару гражданских для отвода глаз. Ну и чтобы ряды разбавить. А то банда на 100% из полицейских это уже перебор )))

§ CkapaBeu
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
CkapaBeu


(Пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 16.02.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это предатели. Соучастие в убийстве своих граждан. Ко всем барыгам относится и к их покровителям. Ссылка на остров на самообеспечение, нефиг их кормить за решеткой. Либо расстрел как предателей.
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112
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CkapaBeu:
Это предатели.

Ни здрасти, ни досвидания, выныривает и сразу предатели..
Где благоухал то?

Леон
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешная наркомафия получается...35.000 тенге. Может и не было ни какой мафии? Просто громкое название кому то на руку. Нужно искать проблему не в молодых парнях которых упрятали за решетку.

Атеист
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, много защитников у "наркоборца", наркомафии. Уровень терпимости к коррупции и наркораспространению повысился неимоверно. Не модно стало быть атеистом, антикором, антинарком. Пора выправляться!

§ drakon
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9809
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
Выглядит как банда из 17 мафиози-полицейских взяли в свои ряды пару гражданских для отвода глаз.

Это, Гражданские Тётки организовали ОПГ,
а ментов - просто для отвода... :lol:

[Исправлено: drakon, 17.02.2017 - 00:02]
Профайл

Гость
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии




Отправлено: 17.02.17 - 00:14
Комментарий проходит проверку.
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