Цитата: 112:

Я в кино видел, чашечка кофе, там глоточек или два и все, они как то там напиваются..





Кофе — не чай, пьют его не так.



Цитата: 112:

Не знаю, оно дорогое вроде, потому не пью, там в Марте продают под лестницей, настоящее?





Да, но есть нюансы.

Я бы там порекомендовал только молочные напитки брать, например капуччино.



Раза три пробовал эспрессо заказывать, мне не понравился.

Или помол не подстраивают, или зерно такое, ну или просто не повезло, но невкусный, горьковато-пустой и плоский.



А по поводу "дорогое" - мне недавно в Фессле принесли эспрессо за 600 тг.

Так иной растворимый кофе лучше бывает :)