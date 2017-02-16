saba Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #171





(Полноправные пользователи) Сообщений: 81

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:03 Вообще то меня тоже пугает Русский мир. Про "добрый и пушистый" Китай. у них просто есть философия. Для них Китай Срединное Государство и каждый китаец должен вернуться туда. Заметьте при таком количестве населения. чтобы захватить какие то земли им даже ядерного оружия не надо. В 80 годы нам школьникам рассказывал на официальной встрече подполковник КГБ в отставке.о тактике китайских войск по сдаче в плен для захвата СССР. Бред конечно, но ведь Китай с незапамятных времен не вел захватнических войн, его завоевывали, бывало, но они перемалывали,ассимилировали и кто теперь помнит этих чжурженей. Кстати страны обладающие такой большой территорией, как Россия и казахстан. априори не могут быть " белыми и пушистыми". Тут как обычно, у них шпионы, у нас разведчики, у них завоевание , у нас освоение