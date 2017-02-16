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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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Серж
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда эти холеные физиомордии наконец- то поймут,ну не красиво проплывать слуге народа на дорогом ЖЫПе перед полуголодными и полураздетыми сельчанами.Верх наглости.Купи УАЗ-НИВУ да служи .Патриоты,мля.

§ Моше
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 16.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Калинин:
Нам такие слуги не нужны. Уволить слугу за утрату доверия.

На деле не так. Он - бай, а ты - холоп. И розгами тех холопов, которые смеют опорочивать честь своего бая и сомневаться в правильности небожителя. Ишь, разговорилась, свои рты открыть посмела чернь...
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§ Доктор СИЗО
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А я думал они все одинаковы и у них у всех главная задача служение народу

-по моему разумению, служат собаки..... Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами....иначе нафик он нужен людям....Цитата:
Хохол:
"подачки", любой бы наверное согласился поклянчить такое

-это уже верный признак своей второсортности и ущербности..... разевать рот на чужой каравай...Цитата:
Хохол:
не Бахрейн , и из грязи можно сразу в князи

-а потом, обязательно на нары....казахская поговорка )))))))
Цитата:
Моше:
Не получилось, не фартануло, теперь вот в Бахрейне чалится. :lol:

-завидуй молча, Моше.... Манама, это тебе не Челябинск.... к продовольственному магазину тебя уже прикрепили?... продталоны выдали?
или в Астыкжан тайком приезжаешь по выходным?
:-P :-P :-P ;-) ;-) ;-)
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Денис
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через газеты, пыхтя от возмущения на форумах в курилке небожители вас не хазхотят услышать.а ,вот, официальное обращение по адресу акимата ,через письменное,через сайт акимата, вполне имеет право быть увиденным и отвеченным в установленные сроки. так,что можно 300 лет тут кипеть от хлобы на нерадивых акимчиков,оне ,как были врагами для народа,так и останутся. ничего не изменилось с 2014 года,статья о предпочтении местных акимчиков. все твердят и твердят о том,что де не оне сами так захотели,а им прислали и вот,де оне пользуются

Денис
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из названия"Госслужащие",граждане призванные служить государству, т.е. гражданам. Так,что называя их действо "работой" мы лукавим, они именно "служат"

ss
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берите 4 саньёнга! или 5 нив! уже 2 года передвигаюсь на Санёнге, зверь машина, ходовая не убиваемая!

§ yudjin
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Когда эти холеные физиомордии наконец- то поймут,ну не красиво проплывать слуге народа на дорогом ЖЫПе

да никогда... это в крови!
такое ощущение, что туда какой-то особый кастинг проводят по понтам и наглости.
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вопрос в тему
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, может кто-нибудь обьяснит откуда у нас такая среднестатическая зарплата? 8-) 8-) 8-)

Я из Сарыколя!
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Калинин:
По мне так уволить с должности акима Денисовского района

Сарыкольского тоже пора уже уволить!

§ seroff
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму на деньги налогоплатильщика они могут себе позволить что захотят а я на зп двухлетней давности должен выживать? На**ен такое руководство что в районах,области и городе гнать их надо поганой метлой люди выживают а они жируют
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87754372665
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машину за 20 лямов?Губа не дура.У одиноких матерей отрезают газ среди зимы потому что нечем заплатить а нам подай машину за 20 лямов потомушто жопу отъел ноженькам тяжело ее таскать.Садись на исторический транспорт казаха-- лошадь! Везде проедешь,особенно по Денисовским улицам,где пешком пройти страшно. Я знаю что мой коммент не пропустят,потому-что не любят у нас правду не в пользу власть имущих.

Бусинка
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа! С таким лицом только на внедорожниках кататься. На других нельзя. На машинах отечественного пооизводителя морда, ой лицо треснет или машина,

Гость
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 22:17
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