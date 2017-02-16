Цитата: Бывалый:

ы ничего не понял.

Самозанятый - это составное слово: САМОстоятельно ЗАНЯТЫЙ.

То есть занявший себя сам.

В отличие от наемного работника, которого занимает работодатель.

При этом оба - не безработные ни разу.

Не понял!

Да и ты не можешь объяснить!

Вот ты например сапожник. И как ты можешь самозанятся? Перечинить все сапоги в доме? А также у соседей?

А если я к тебе приду и попрошу починить ботинки, то я твой работодатель. Я даю тебе работу и тебе плачу за неё. Или нет это неудачный пример. Какой ты сапожник? Сапожники могут обидется.

Например ты-врач-проктолог. Каким боком работодатель-твой хозяин- обеспечивает тебя работой?

Ты круглымисутками лечишь хозяйский геморрой? Нет-ты обслуживаешь клиентов. И клиенты платят тебе за твою работу