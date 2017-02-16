NG.kz Не ходите, дети, в Интернет гулять



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27204

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:32 Если ваш ребенок тихо сидит дома в обнимку с гаджетами, а не пропадает на улице, это вовсе не повод расслабиться. Соцсети - та же темная подворотня, в которой точно так же можно попасть в плохую компанию. У «групп смерти» много названий: «Тихий дом», «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», но принцип один - заставить ребенка убить себя.

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