/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У нас своих «ле пенов» хватает»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
Читать статью

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:58
Комментарий проходит проверку.

§ drakon
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Китай состоит в НАТО?

Конечно,а ты не знал? Хоть я тебе
Правду сказал. Кроме меня - некому... 8-)
Профайл

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 22:03
Комментарий проходит проверку.

§ saba
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 16.02.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то меня тоже пугает Русский мир. Про "добрый и пушистый" Китай. у них просто есть философия. Для них Китай Срединное Государство и каждый китаец должен вернуться туда. Заметьте при таком количестве населения. чтобы захватить какие то земли им даже ядерного оружия не надо. В 80 годы нам школьникам рассказывал на официальной встрече подполковник КГБ в отставке.о тактике китайских войск по сдаче в плен для захвата СССР. Бред конечно, но ведь Китай с незапамятных времен не вел захватнических войн, его завоевывали, бывало, но они перемалывали,ассимилировали и кто теперь помнит этих чжурженей. Кстати страны обладающие такой большой территорией, как Россия и казахстан. априори не могут быть " белыми и пушистыми". Тут как обычно, у них шпионы, у нас разведчики, у них завоевание , у нас освоение
Профайл

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно,а ты не знал? Хоть я тебе

Не знал, что Китай нуждается в натовской защите..

* Аноним
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 16.02.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А русское население северных областей и сейчас не против не слезая с дивана перейти в российское гражданство.
Так что опасения вполне уместны.

Не стоит говорить за всех. Я лично не смотря на то что русский по национальности не хочу жить в рф. Мои родители и знакомые тоже, те про кого вы говорите тоже есть, но не стоит думать что их большенство. Кто хочет жить в рф, давно уже уехал.

Цитата:
112:

Китай состоит в НАТО?

Нет. К чему этот глупый вопрос?
Профайл

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 22:20
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 12 из 12«1...101112
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Грибоедов, Аноним, INFINITE, alex60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 3
Всего: 224

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх