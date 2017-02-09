Лабух Re: Гитарных дел мастер из Костаная #10







Отправлено: - 21:55 Цитата: классик:



В VK у них группа есть vk.com/baktrace



Цитата: Доктор СИЗО:



Я у д.Володи доводил до ума новую гитару с завода! Маде ин США. Человек из БРЭНДовой гитары, сделал мне путёвый рабочий инструмент. За что огромное спасибо ему!



Если не знаете, не пишите. А если хочется писать, то не фотки в газете рассматривайте, а лучше узнайте у знающих. Хотя бы у музыкантов, которые с ним работали. Добра вам!