В нашей Кунсткамере рядом расположились два интересных экземлпяра!



Первый стоит пары слов.

Цитата: alex60: дальше не читал, длинно слишком , это для умных и кто книги любит читать. Достаточно массовый экземпляр. Ему можно посочувствовать.

Читает по слогам не больше двух строчек, попытки думать вызывают перегрев его планетарного механизма и ресет. Из-за того, что он ничего не читает и не думает, поезда в его населённом пункте уже не останавливаются. Автовокзал продан каки-то совсем чумазым жуликам. А на ЖД последние несколько ржавых и загаженных вагонов местного подобия поезда настолько ушатаны безграмотной эксплуатацией, что рассыпаются в движении. Ещё он заслужил тех самых позорных в мире депутатов и вороватых чинушек, которых выбрал своим существованием.





Следующий экземлпяр с ярлыком "Лауреат".

Соответсвтенно очень ярко, просто до сияния явления характеризует ту партию, которая его сделала лауреатом.

Цитата: Доцент:

однако,когда несколько лет назад г-ну либералу Явлинскому

Всего дурака-лауреата цитировать конечно бессмысленно как бред пациентов лауреатов Кащенко. (известная психушка, мем многих анекдотов)



Посмотрим на распределение голосов на выборах?

Московская психиатрическая больница им. Алексеева “Кащенко”. Участок №3321 Донской р-н Москвы.



Хорошо иметь настоящие результаты выборов в таком месте, даже если явка почти 100%. Тут, пожалуй, ожидаемо для психиатрической больницы.



Единая Россия 46,4%

ЛДПР 18,1%

КПРФ 8,3%

Яблоко 3,6%

Партия пенсионеров 3,5%

Родина 3,2%

Коммунисты России 2,8%

Зеленые 2,4%

Парнас 1,9%

Партия Роста 1,7%

Остальные менее 1%

Недействительные 2,7%

Явка 99,5%



Следственный изолятор ”Бутырка". Участок 3622. Тверской р-н Москвы.

Единая Россия 35,0%

ЛДПР 25,6%

Парнас 5,0%

КПРФ 4,2%

Родина 3,6%

Яблоко 2,9%

Партия роста 2,8%

Партия пенсионеров 2,1%

Зеленые 2,0%

Справедливая Россия 1,4%

Коммунисты России 1,3%

Патриоты России 1,0%

Недействительные 12,3%

Явка 100%





Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова. УИК №2765:



Яблоко 33,5%

КПРФ 20,8%

Единая Россия 15,7%

Парнас 11,0%

Справедливая Россия 4,5%

ЛДПР 3,0%

Партия роста 3,0%

Родина 2,4%

Остальные менее 1%

Явка 54,4%





Московский физико-технический институт "Физтех". Участок 338.

Яблоко 36,5%

КПРФ 15,6%

Единая Россия 12,0%

Партия роста 11,4%

Парнас 8,4%

ЛДПР 7,8%

Справедливая Россия 3,0%

Родина 3,0%

Явка 86,5%



Кстати, это хороший "кейс-стади" о том, как проголосовали очень продвинутые избиратели. На выборах в Госдуму 2011 г.

Физтех - ведущий технический ВУЗ мира. Его выпускники определяют будущее физических наук и очень многих новейших технологий по всему миру. Это крайне высокий образовательный уровень.

На этом участке ранее за КПРФ было 30,2%, за Яблоко 21,3%, ЕР 15,8% и СР с ЛДПР по 13%. И это при более низкой явке 64,6%. Сейчас явка выше. Это полностью противоречит общероссийским тенденциям: снижение явки, рост ЕР, падение процента за цивилизованные партии. И большое снижение процента за КПРФ: то есть чисто демократический протестный электорат от них ушел. Кстати, на участке в МГУ в 2011 г. КПРФ намного обошло Яблоко. Теперь Яблоко НАМНОГО обошло КПРФ, а ЕР получила даже чуть меньше. Та же тенденция при высокой явке, что и в Физтехе.

Здесь у людей есть очень высокое стремление получать знания, возможности для этого и сообщество.

Результат в развитом и образованном обществе виден отлично.



Вот так примерно развеиваются выбросы форумных негодяев,

Только это требует времени.

Хотя забавно.

Цирк бесплатный и иногда интересный.

Кто читает форум НГ с юмором, тот в цирке наверное уже не смеётся.





Да, кстати в одной питерской психбольнице на позапрошлых выборах 98% голосов было как у Доцента за его любимую партию! Что послужило поводом для создания весёлого хита.

"Наш дурдом голосует..." Отлично ищется в Google, доставляет массу лулзов от созерцания подобных питерских Доцентов.





[Исправлено: Серый волк, 16.02.2017 - 18:21]