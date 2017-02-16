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Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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* alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
07Litra:
маленький бродячий цирк...
Я пожалуй присоединюсь к 07


дальше не читал, длинно слишком , это для умных и кто книги любит читать.
а так я понял что присоединяешься к 07.
тему ветки смотрел? она глобальна.
т е ты хочешь присоединения России к Германии.
а Путина и Меркель ты спросил?
или ты про другое, в цирке с ним хочешь работать?
не знаю, нужны ли ему конкуренты. спроси его.
а можеть выпить вместе с ним?
суть пиши в первых строчках, а то непонятно.
Профайл

горсть
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Потому что Россию не интересуют интересы союзников.
Они ей по///ю.
Они считают что у ее союзников никаких своих интересов быть не может.
Она считает своих союзников вассалами, поддаными, а не равноправными союзниками.
В этом ее проблема.
И поэтому она останется одна.
Государства как люди.
Если тебе по///ю на то что волнует твоего друг то ты очень быстро его потеряешь как друга.
Но Россия этого не понимает.

:lol:
Будь, по крайней мере последователен!
А то ты прям ночей не спишь, думу думаешь, как союзнику интерес интересный заинтересовать. Как лишний кусок хлеба с маслом подсунуть незаметно. Боишься, как бы необидеть ненароком, словом или делом, каким. И где, покажи?
А если не союзник ты, или если тебя не интересуют интересы союзника. То и говорить не о чем!

Доцент
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый Волчище.победил бы на прездиденстких выборах Явлинский с огромным отрывом, а главной партией была бы Яблоко. *******
однако,когда несколько лет назад г-ну либералу Явлинскому предложили пост премьер- министра для РЕАЛИЗАЦИИ его ЭКОНОМИЧЕСКОЙ программы, то он ТРУСЛИВО отказался. заявил, "......нееее, мы лучше будем в оппозиции ОБСУЖДАТЬ".

Г-н Явлинский сделан из того же теста, что и Гайдар, Каспаров, Немцов, Касьянов, которые только и способны бегать в американское посольство получать консультации, что".... им сказать народу".
Это мы уже проходили (гайдаровщину), которая привела к обнищанию народа и разграблению России. Так что, либерал Явлинский более 1.5 % голосов НИКОГДА не получит.
Мы уже проходили эпоху "гайдаровщины- чубясятины" с ваучерами- пустыми бумажками.

Народ больше не обманешь.

:-P :-P :-P

§ Серый волк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8607
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей Кунсткамере рядом расположились два интересных экземлпяра!
:lol: :lol:
Первый стоит пары слов.
Цитата:
alex60: дальше не читал, длинно слишком , это для умных и кто книги любит читать.
Достаточно массовый экземпляр. Ему можно посочувствовать.
Читает по слогам не больше двух строчек, попытки думать вызывают перегрев его планетарного механизма и ресет. :lol: Из-за того, что он ничего не читает и не думает, поезда в его населённом пункте уже не останавливаются. Автовокзал продан каки-то совсем чумазым жуликам. А на ЖД последние несколько ржавых и загаженных вагонов местного подобия поезда настолько ушатаны безграмотной эксплуатацией, что рассыпаются в движении. Ещё он заслужил тех самых позорных в мире депутатов и вороватых чинушек, которых выбрал своим существованием.
:lol: :lol:

Следующий экземлпяр с ярлыком "Лауреат".
Соответсвтенно очень ярко, просто до сияния явления характеризует ту партию, которая его сделала лауреатом.
Цитата:
Доцент:
однако,когда несколько лет назад г-ну либералу Явлинскому

Всего дурака-лауреата цитировать конечно бессмысленно как бред пациентов лауреатов Кащенко. (известная психушка, мем многих анекдотов)
:lol: :lol:
Посмотрим на распределение голосов на выборах?
Московская психиатрическая больница им. Алексеева “Кащенко”. Участок №3321 Донской р-н Москвы.

Хорошо иметь настоящие результаты выборов в таком месте, даже если явка почти 100%. Тут, пожалуй, ожидаемо для психиатрической больницы.

Единая Россия 46,4%
ЛДПР 18,1%
КПРФ 8,3%
Яблоко 3,6%
Партия пенсионеров 3,5%
Родина 3,2%
Коммунисты России 2,8%
Зеленые 2,4%
Парнас 1,9%
Партия Роста 1,7%
Остальные менее 1%
Недействительные 2,7%
Явка 99,5%

Следственный изолятор ”Бутырка". Участок 3622. Тверской р-н Москвы.
Единая Россия 35,0%
ЛДПР 25,6%
Парнас 5,0%
КПРФ 4,2%
Родина 3,6%
Яблоко 2,9%
Партия роста 2,8%
Партия пенсионеров 2,1%
Зеленые 2,0%
Справедливая Россия 1,4%
Коммунисты России 1,3%
Патриоты России 1,0%
Недействительные 12,3%
Явка 100%


Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова. УИК №2765:

Яблоко 33,5%
КПРФ 20,8%
Единая Россия 15,7%
Парнас 11,0%
Справедливая Россия 4,5%
ЛДПР 3,0%
Партия роста 3,0%
Родина 2,4%
Остальные менее 1%
Явка 54,4%


Московский физико-технический институт "Физтех". Участок 338.
Яблоко 36,5%
КПРФ 15,6%
Единая Россия 12,0%
Партия роста 11,4%
Парнас 8,4%
ЛДПР 7,8%
Справедливая Россия 3,0%
Родина 3,0%
Явка 86,5%

Кстати, это хороший "кейс-стади" о том, как проголосовали очень продвинутые избиратели. На выборах в Госдуму 2011 г.
Физтех - ведущий технический ВУЗ мира. Его выпускники определяют будущее физических наук и очень многих новейших технологий по всему миру. Это крайне высокий образовательный уровень.
На этом участке ранее за КПРФ было 30,2%, за Яблоко 21,3%, ЕР 15,8% и СР с ЛДПР по 13%. И это при более низкой явке 64,6%. Сейчас явка выше. Это полностью противоречит общероссийским тенденциям: снижение явки, рост ЕР, падение процента за цивилизованные партии. И большое снижение процента за КПРФ: то есть чисто демократический протестный электорат от них ушел. Кстати, на участке в МГУ в 2011 г. КПРФ намного обошло Яблоко. Теперь Яблоко НАМНОГО обошло КПРФ, а ЕР получила даже чуть меньше. Та же тенденция при высокой явке, что и в Физтехе.
Здесь у людей есть очень высокое стремление получать знания, возможности для этого и сообщество.
Результат в развитом и образованном обществе виден отлично.

Вот так примерно развеиваются выбросы форумных негодяев,
Только это требует времени.
Хотя забавно.
Цирк бесплатный и иногда интересный.
Кто читает форум НГ с юмором, тот в цирке наверное уже не смеётся.
:-)

Да, кстати в одной питерской психбольнице на позапрошлых выборах 98% голосов было как у Доцента за его любимую партию! Что послужило поводом для создания весёлого хита.
"Наш дурдом голосует..." Отлично ищется в Google, доставляет массу лулзов от созерцания подобных питерских Доцентов. :-)
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.02.2017 - 18:21]
Профайл

* alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В нашей Кунсткамере рядом расположились два интересных экземлпяра!


обиделся да? так бывает.

проценты какие-то , не знаю какие,не чЕтал, это ты все на память помнишь, как понимаю.
как таблицу умножения?
ночью разбудишь назовешь?.завидую.
а кстати, в этой своей "нашей" камере ты под первым номером?
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§ Серый волк
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8607
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.02.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
обиделся да? так бывает.

Да ты что! :lol: Коллайдер упаси обижаться! :-) Я ржу как конь на улице Кобландерцена-батыра!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

* alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Читает по слогам не больше двух строчек,


это я только тебя, ты слишком много за раз пишешь, а это же форум,обмен мнениями,
а не выкладывания каждым на сто строк обо все и ни о чем.
других то тоже надо уважать.
а ты все в камеру свою.
а так то минимум 6 книг в месяц бумажных. разного жанра.
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Серж
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:32
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:33
Комментарий удален модератором.

* alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я ржу как конь на улице Кобландерцена-батыра!


тут уже не кони ржут, а люди..коня жалко.
Профайл

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
У Бывалого, такое ощущение, панический, животный страх что завтра Россия вторгнется и отнимет все северные области.
Ну и недоверие к русскоязычным гражданам, проживающим там же.

Ты об этом так говоришь как будто это что то плохое и не имеющее под собой никаких оснований.
Цитата:
просто дядя Саша:
да у нас те же Русские возьмутся за вилы, и прогонят тех агитаторов

В начале 90-х на полном серьезе ждали и надеялись что Россия заберет северные области Казахстана себе.
Такие настроения среди русского населения северных областей были очень велики.
Но тогда Россия не готова была рисковать.
Она не желала плевать на мнение мирового сообщества.
Сейчас у нее совсем иные настроения.
А русское население северных областей и сейчас не против не слезая с дивана перейти в российское гражданство.
Так что опасения вполне уместны.

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:46
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А ты там был?

Да.
Цитата:
гость:
И рядом на пляже, лежали и из Львива и с Москвы!

Ты путаешь туризм с эмиграцией.
Типично.
Цитата:
гость:
А вот когда жовто-блокитные начали "гнуть пальцы".

А сколько можно было терпеть что Крым, будучи Украиной, не считает себя Украиной?

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Для сведения тот же Китай в кото

Китай состоит в НАТО?

Гость
«У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 21:55
Комментарий проходит проверку.
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