|В нашей Кунсткамере рядом расположились два интересных экземлпяра!
Первый стоит пары слов.
Цитата:
alex60: дальше не читал, длинно слишком , это для умных и кто книги любит читать. Достаточно массовый экземпляр. Ему можно посочувствовать.
Читает по слогам не больше двух строчек, попытки думать вызывают перегрев его планетарного механизма и ресет. Из-за того, что он ничего не читает и не думает, поезда в его населённом пункте уже не останавливаются. Автовокзал продан каки-то совсем чумазым жуликам. А на ЖД последние несколько ржавых и загаженных вагонов местного подобия поезда настолько ушатаны безграмотной эксплуатацией, что рассыпаются в движении. Ещё он заслужил тех самых позорных в мире депутатов и вороватых чинушек, которых выбрал своим существованием.
Следующий экземлпяр с ярлыком "Лауреат".
Соответсвтенно очень ярко, просто до сияния явления характеризует ту партию, которая его сделала лауреатом.
Цитата:
Доцент:
однако,когда несколько лет назад г-ну либералу Явлинскому
Всего дурака-лауреата цитировать конечно бессмысленно как бред пациентов лауреатов Кащенко. (известная психушка, мем многих анекдотов)
Посмотрим на распределение голосов на выборах?
Московская психиатрическая больница им. Алексеева “Кащенко”. Участок №3321 Донской р-н Москвы.
Хорошо иметь настоящие результаты выборов в таком месте, даже если явка почти 100%. Тут, пожалуй, ожидаемо для психиатрической больницы.
Единая Россия 46,4%
ЛДПР 18,1%
КПРФ 8,3%
Яблоко 3,6%
Партия пенсионеров 3,5%
Родина 3,2%
Коммунисты России 2,8%
Зеленые 2,4%
Парнас 1,9%
Партия Роста 1,7%
Остальные менее 1%
Недействительные 2,7%
Явка 99,5%
Следственный изолятор ”Бутырка". Участок 3622. Тверской р-н Москвы.
Единая Россия 35,0%
ЛДПР 25,6%
Парнас 5,0%
КПРФ 4,2%
Родина 3,6%
Яблоко 2,9%
Партия роста 2,8%
Партия пенсионеров 2,1%
Зеленые 2,0%
Справедливая Россия 1,4%
Коммунисты России 1,3%
Патриоты России 1,0%
Недействительные 12,3%
Явка 100%
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова. УИК №2765:
Яблоко 33,5%
КПРФ 20,8%
Единая Россия 15,7%
Парнас 11,0%
Справедливая Россия 4,5%
ЛДПР 3,0%
Партия роста 3,0%
Родина 2,4%
Остальные менее 1%
Явка 54,4%
Московский физико-технический институт "Физтех". Участок 338.
Яблоко 36,5%
КПРФ 15,6%
Единая Россия 12,0%
Партия роста 11,4%
Парнас 8,4%
ЛДПР 7,8%
Справедливая Россия 3,0%
Родина 3,0%
Явка 86,5%
Кстати, это хороший "кейс-стади" о том, как проголосовали очень продвинутые избиратели. На выборах в Госдуму 2011 г.
Физтех - ведущий технический ВУЗ мира. Его выпускники определяют будущее физических наук и очень многих новейших технологий по всему миру. Это крайне высокий образовательный уровень.
На этом участке ранее за КПРФ было 30,2%, за Яблоко 21,3%, ЕР 15,8% и СР с ЛДПР по 13%. И это при более низкой явке 64,6%. Сейчас явка выше. Это полностью противоречит общероссийским тенденциям: снижение явки, рост ЕР, падение процента за цивилизованные партии. И большое снижение процента за КПРФ: то есть чисто демократический протестный электорат от них ушел. Кстати, на участке в МГУ в 2011 г. КПРФ намного обошло Яблоко. Теперь Яблоко НАМНОГО обошло КПРФ, а ЕР получила даже чуть меньше. Та же тенденция при высокой явке, что и в Физтехе.
Здесь у людей есть очень высокое стремление получать знания, возможности для этого и сообщество.
Результат в развитом и образованном обществе виден отлично.
Вот так примерно развеиваются выбросы форумных негодяев,
Только это требует времени.
Хотя забавно.
Цирк бесплатный и иногда интересный.
Кто читает форум НГ с юмором, тот в цирке наверное уже не смеётся.
Да, кстати в одной питерской психбольнице на позапрошлых выборах 98% голосов было как у Доцента за его любимую партию! Что послужило поводом для создания весёлого хита.
"Наш дурдом голосует..." Отлично ищется в Google, доставляет массу лулзов от созерцания подобных питерских Доцентов.
[Исправлено: Серый волк, 16.02.2017 - 18:21]