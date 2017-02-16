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§ NG.kz
Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
NG.kz

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Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыночная трансферная стоимость 24-летнего сербского форварда, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 1 миллион евро. По ценнику Деспотович опережает полузащитника Томаша Шимковича (800 тысяч евро).
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* alex60
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол сегодня в Оренбурге. товарищеский матч.
прямая трансляция
http://www.sports.kz/news/translyatsiya-tovarischeskogo-matcha-tobol-orenburg
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