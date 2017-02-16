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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пара № 5 - Кристина и Николай. Пара № 6 - Дарья и Альберт. Абсолютный победитель будет выбираться по итогам семи номеров.
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§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
был молод,совсем мозги не работали

о господи, так в старости не лучше - вообще выветриваются.
Цитата:
07Litra:
так много философии?

там мало совсем - че приписывать-то лишнего.И то оно было адресовано взрослым :-o :-o

Цитата:
07Litra:
выж все отработанный материал... ваши бренные тела уже никому не нужны,

да ну? это скорее больше к мужскому полу относится... :-P Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...

[Исправлено: Алиса, 16.02.2017 - 20:18]
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§ Валентин
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...


[густо краснеет]
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§ 113
Re: Недавно им кричали «Горько!»
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[густо краснеет]

Кто краснеет? 07 или Алиса?
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§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Кто краснеет? 07 или Алиса?

я? да вроде нет и не планирую.....И вообще, кажется, это Валентин ;)
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* 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8945
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мы же вам не напоминаем,чё уже одной лапкой в новом ботиночке из лака и тем более манёвр сгреб-сье.. осталось лишь в мечтах и байках

Цитата:
Алиса:
Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...

у-у... бабы ёги... злющие какие вы, дефки.... :lol:
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* 07Litra
Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8945
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 20:37
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