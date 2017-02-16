/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Западе людьми, которые не вписываются в государственные и частные структуры, начали заниматься еще в 70-е годы 20-го века. В Казахстане эта категория безработных изначально барахталась со своими проблемами один на один.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
провластные глашатаи интересно сидят в соцсетях? там можно почерпнуть весь срез общественного мнения и состояния , нормальные мужики уехали на вахту , остались их жены - продавцы учителя , пенсионеры , да горстка оралманов на пятачке ....
Профайл Посетить вебсайт

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
в соцсетях? там можно почерпнуть весь срез общественного мнения и состояния

Там крайне искаженный срез.
Типа опрос на сайте показал что все в стране пользуются интернетом.

Бывалый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
Штукарь он и в африке штукарь.

Стоимость проживания сильно разная.
В Канаде и Африке.

* 07Litra
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8945
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Самозанятые - это не безработные.
Это занятые самостоятельно.
То есть сами себе организовавшие труд.
Нотариусы, адвокаты, ИП-шники и так далее.

определение САМОЗАНЯТОСТИ было выведено на одном из курултае парламента,и звучит оно как (примерно) "обеспечение собственной жизнедеятельности, физическим лицом в СЕЛЬСКОЙ местности,исходя из возможностей собственного надворного хозяйства"...
так что оставь свои эквилибристические упражнения для стеклянного купола балагана под названием Астана....
Профайл

* 07Litra
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8945
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и было определение "самозанятые", придумано около 10 лет назад.... чтобы затушевать истинную картину безработицы на селе,когда сельское население представляло собой бОльшую часть РК...
ведь как мы слышим,в слове "самоЗАНЯТЫЙ" присутствует часть от слова "занят",а значит не безработает.... а все цирковые упражнения "БЫВАЛОГО" не более,чем примитивные рассуждения щегла-дегенерата у подъезда "в ГЛЮКонатае калия естьГЛЮКоза..."... хотя глюконаткалия обыкновенный мел,а глюкоза -сахарА....
Профайл

* alex60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по моим понятиям , для гос статистики это примерно так--
народу ----- 1000 человек
на заводе числится --500
зарегистрированных ип, и др -150
зарегистрированных безработных а соотв. органах --20

значит остальные 1000-500-150-20=330 - самозанятые.,
уровень безработицы получается 20/1000=0,02 т.е два процента.
Профайл

Серж
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прблема в том,что некому строить фабрики,заводы и пр., мало квалифицированных кадров,ссответ.нет раб.мест,да и инвесторы не торопятся вкладываться,потому что не знают,что будет После...Всем незанятым выдать оранжевые жилетки и на борьбу со снегом,и пр.природными выделениями...тогда статистика будет правдивой.

осведомленный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шибаршин старую фотогафию ставит, сейячас то не то совсем, тоже себя вечно молодым представляет?

§ peshexod
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3122
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 16.02.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безработица "у них" - оптимизация производственных процессов (замещение живой силы техникой).
безработные все зареганы что бы пособия получать
У нас безработица от слабого шевеления в производстве
Нашим безработным большого смысла регистрироваться нет
Цитата:
В Казахстане эта категория безработных изначально барахталась со своими проблемами один на один

Я не знаю чем или кем обижены ИП - шники?
Проверок нет, налог мизер.
Скажет кто то капитала стартового нет?
А бизнес - план человечий кто то писал когда нибудь?
Кто хочет работать - работает, кто не хочет - ищет откарячки.
Профайл

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ы ничего не понял.
Самозанятый - это составное слово: САМОстоятельно ЗАНЯТЫЙ.
То есть занявший себя сам.
В отличие от наемного работника, которого занимает работодатель.
При этом оба - не безработные ни разу.

Не понял!
Да и ты не можешь объяснить!
Вот ты например сапожник. И как ты можешь самозанятся? Перечинить все сапоги в доме? А также у соседей?
А если я к тебе приду и попрошу починить ботинки, то я твой работодатель. Я даю тебе работу и тебе плачу за неё. Или нет это неудачный пример. Какой ты сапожник? Сапожники могут обидется.
Например ты-врач-проктолог. Каким боком работодатель-твой хозяин- обеспечивает тебя работой?
Ты круглымисутками лечишь хозяйский геморрой? Нет-ты обслуживаешь клиентов. И клиенты платят тебе за твою работу

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Уйти от самообмана




Отправлено: 16.02.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве официальный уровень безработных не зависит от пособий. Сделайте 50.000 пособие по безработице в месяц и потом посчитайте армию желающих. Думаю будет побольше чем 4.9%
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: 07Litra, Vasiliy, INFINITE, alex60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 4
Всего: 156

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх