Цитата: 07Litra:

был молод,совсем мозги не работали

о господи, так в старости не лучше - вообще выветриваются.

Цитата: 07Litra:

так много философии?

там мало совсем - че приписывать-то лишнего.И то оно было адресовано взрослым



Цитата: 07Litra:

выж все отработанный материал... ваши бренные тела уже никому не нужны,

да ну? это скорее больше к мужскому полу относится... Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...



[Исправлено: Алиса, 16.02.2017 - 20:18]