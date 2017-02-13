|Цитата:
kbkz1980:
Примного извиняюсь,
Ну вот, опять неуклюжее кокетство!
Цитата:
kbkz1980:А местный гуру кофейных зёрен на енто видимо неспособен
Конечно, это же хобби, а не работа :)
Цитата:
знаток:
вместо турок, кофемашин, кофеварок можно использовать
вещи попроще, например кемекс или пуровер, но он дороже.
Про "попроще" я бы поспорил :)
Можно туда же добавить воронку V60, примерно то же самое.
Во-первых, нравится вкус фильтр-кофе не всем.
Во-вторых, требования к процессу приготовления там гораздо выше, а добиться повторяемости сложнее.
Просто пролить кипяток через кофе в бумажном фильтре недостаточно, надо смотреть на время, количество воды, её температуру.
Я, честно, не любитель.
А в третьих, из доступного в супермаркетах кофе приготовить что-то вкусное будет намного сложнее, чем в турке.
Турка вообще исторически самый древний способ приготовления как раз потому, что из практически любого зерна можно получить насыщенный и крепкий кофе :)