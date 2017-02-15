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≡ МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение сотрудникам полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для казахстанцев за неповиновение сотрудникам полиции. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы».
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вообще не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 15.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они себе просто развязали руки, прикрывшись Союзом

ты не ответил какая зависимость таможенных правил и инициатива МВД по внутренней политике и независимость нашего мажилиса. Прыг-скок?

§ аргентина -ямайка
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 15.02.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Драгоценный ты наш! Ты отстал от жизни! В репертуаре этого театра абсурда репетируется уже совсем другая опера!

Так сосуды сообщающиеся . Шухер везде будет .
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112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вообще не понятненько:
ты не ответил какая зависимо

Кому?
Ты ничего и не спрашивал вообще то..
Почему я это должен ответить тебе?

1917
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попался полицейский на взятке- 10 000 МРП, его начальнику 50 000 МРП, ну а министру 1 000 000 МРП. Вот тогда будет жесткий отбор в полицию, а не по звонкам.

глас народа
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 07:50
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимаются побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.)
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§ лимон
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видеожетоны надо же "отбить"
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Костанаец
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если поднимать штрафы до такого уровня, то логично сначала подогнать под этот уровень стражей правопорядка, иначе получается дали власть и плетку, а при этом стражи даже вежливо разговаривать не умеют, когда сквозь зубы произносят пожалуйста предъявите документы, можно по выражению лица прочитать, что на самом деле имеет ввиду многоуважаемый страж правопорядка.

не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кому?
Ты ничего и не спрашивал вообще то..

ты когда-нибудь мужчиной себя покажешь, есть он там внутри тебя вообще?
Так, какая все таки ))))) прямая связь между таможенными правилами и инициативой нашего МВД о внутреннем порядке и рассмотрением его в нашем же законотворческом органе?
По сути неоспоримо: нет мужчины - нет и кыпшака.

112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понятненько:
когда-нибудь мужчиной себя покажешь,

А ты кто?
Зачем тебя лично я как мушчина?
Вопрос то какой и что сказать хочешь?
Тебя тоже впервые вижу и как то не понятно о чем ты вообще..
Если я тебе импонирую как мушчина, пожалуйста во флуд.
А тут тема иная..

не понятненько
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зачем тебя лично я как мушчина?

лично ты мне нафиг не сдался, а вот показать, что ты отвечаешь за свои слова как мужчина - стоило бы. Хотя, если кто-то брехун и балабол, то зачем ему отвечать за свои слова и обвинения, да? )))
По сути, большинство твоих комментов под новостями и есть флуд. Никаких дельных предложений или вскрытий первопричин. Семь бед - один ответ. Коли тебе нечего ответить на трижды заданный вопрос, можешь идти дальше лясы точить - для меня ты точно не кыпшак.

112
Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение...




Отправлено: 16.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понятненько:
Коли тебе нечего ответить на трижды заданный вопрос,

Мне тысячами задают вопросы разние ники.
Ты конкретно не задавал никаких вопросов.
В чем проблема?
Пусть кто задал тот и говорит и что задал.
Ты тут причем?
По теме брат, по теме и говори прежде всего за себя, а не за тех парней.
Это да. Это по мушски..
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