не понятненько Re: МВД хочет увеличить до 11 млн. тенге штраф за неповиновение... #25







Отправлено: - 18:36 Цитата: 112:

Зачем тебя лично я как мушчина?

лично ты мне нафиг не сдался, а вот показать, что ты отвечаешь за свои слова как мужчина - стоило бы. Хотя, если кто-то брехун и балабол, то зачем ему отвечать за свои слова и обвинения, да? )))

По сути, большинство твоих комментов под новостями и есть флуд. Никаких дельных предложений или вскрытий первопричин. Семь бед - один ответ. Коли тебе нечего ответить на трижды заданный вопрос, можешь идти дальше лясы точить - для меня ты точно не кыпшак.