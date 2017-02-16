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§ NG.kz
В Казахстан вторгнется терракотовая армия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве культуры и спорта обещают жителям столицы и гостям международной выставки «ЭКСПО-2017» небывалую по размаху культурную программу. На 93 дня, пока будет идти выставка, чиновники запланировали 3,5 тысячи мероприятий – то есть почти по 40 событий в день.
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гость
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия




Отправлено: 16.02.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Дарига споёт?

Кобра
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия




Отправлено: 16.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже культурная программа будет покруче самой выставки. Если, конечно, все получится. А почему нигде не упоминаются казахстанские исполнители? Один оркестр имени Курмангазы произвел бы фуррор и удивил всех, кто не знаком с казахской культурой.

§ Солнышко
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 16.02.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это очень круто, конечно. Только вот как нам простым жителям Костаная на это все посмотреть? Отпроситься с работы - поехать в Астану - снять жилье, или поселиться в гостинице в высокий сезон - купить билеты на мероприятия - по сумме выйдет так же, как слетать в оперу в Питер или Москву. А по качеству - (все таки посещение самого театра с заявленными знаменитыми исполнителями,а не с выездной заменой) гораздо лучше.
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§ kbkz1980
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2195
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После Универсиады шмон наводят,мебеля и бытовую технику отдают в пользование больницам,интернатам,в комнаты заселятся арендные жильцы.
Непонятно одно: что станет со всем великолепием после выставки Экспо? Не получим ли в итоге пустующие здания, который «сжирают» на своё содержание госбюджет?
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бог даст поедем , побачим , только вот просим рашен-стар сюда не тащить ....
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§ alex60
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
alex60


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Сообщений: 1462
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Непонятно одно: что станет со всем великолепием после выставки Экспо? Не получим ли в итоге пустующие здания, который «сжирают» на своё содержание госбюджет?


кадры и снимки с обьектов последней летней олимпиады в Бразилии
спустя полгода просто жесть.
велотреки, бассейны . огорожены заборами,
а за заборами все ржавеет, вспухает, рушится.
денег на содержание нет.
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§ alex60
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
alex60


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Сообщений: 1462
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Только вот как нам простым жителям Костаная на это все посмотреть?


по идее на площади перед акиматом пару экранов 6 на 8 (у.е) могут поставить.
онлайн с обьектов экспо и концертов , мероприятий .
денег за идею не прошу.
на улице тепло будет.
плюс сопровождение соответстввующее на площади, покушать там, водички попить..
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§ alex60
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1462
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
только вот просим рашен-стар сюда не тащить ....


а что такая не любовь? личное что-то?
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они все курят , одна примадона ихняя наверное вагон беломора выкурила , а я за здоровый образ жизни и защищенный секс....
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112
Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия




Отправлено: 16.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще ЭКСПО это проведение бесплатных концертов что ли?
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