Солнышко Re: В Казахстан вторгнется терракотовая армия #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1023

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 Всё это очень круто, конечно. Только вот как нам простым жителям Костаная на это все посмотреть? Отпроситься с работы - поехать в Астану - снять жилье, или поселиться в гостинице в высокий сезон - купить билеты на мероприятия - по сумме выйдет так же, как слетать в оперу в Питер или Москву. А по качеству - (все таки посещение самого театра с заявленными знаменитыми исполнителями,а не с выездной заменой) гораздо лучше.