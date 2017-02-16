Цитата: Victor Yang:

Так Украина, по ее же утверждению, борется с этой "ядерной державой" в Донецке и Луганске.

Она отбивает свои территории, на которых нет зеленых человечков с российскими паспортами.

Ты не понимаешь эту разницу?

Тебе напомнить про Цхинвал где были люди с российскими паспортами?

Цитата: Victor Yang:

"Быть" и "чувствовать" - вещи совершенно разные.

Ровно то же самое с Крымом.

Он был частью Украины но никогда не чуствовал себя причастным к ней.

Кончилось это видим чем.

Цитата: Victor Yang:

Да, у нас не так развит казахский язык.

У них ровно такая же война была с распространением украинского языка.

На тех украинцев которые желали учить своих детей на родном им языке и требовали школ с украинским языком обучения смотрели как на врагов и кричали что выдавливают русский язык.

Один в один.

Де жа вю.