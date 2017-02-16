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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так Украина, по ее же утверждению, борется с этой "ядерной державой" в Донецке и Луганске.

Она отбивает свои территории, на которых нет зеленых человечков с российскими паспортами.
Ты не понимаешь эту разницу?
Тебе напомнить про Цхинвал где были люди с российскими паспортами?
Цитата:
Victor Yang:
"Быть" и "чувствовать" - вещи совершенно разные.

Ровно то же самое с Крымом.
Он был частью Украины но никогда не чуствовал себя причастным к ней.
Кончилось это видим чем.
Цитата:
Victor Yang:
Да, у нас не так развит казахский язык.

У них ровно такая же война была с распространением украинского языка.
На тех украинцев которые желали учить своих детей на родном им языке и требовали школ с украинским языком обучения смотрели как на врагов и кричали что выдавливают русский язык.
Один в один.
Де жа вю.

Бывалый
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Аральское море то закончилось.

Ну это же ничего что Аральское море - это озеро.
Как и Каспийское.
Только называется морем.
Байкал тогда тоже море.
И Ладога.
И Онежское.
Много их.
Таких морей.

§ сайлау курманов
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня устроил себе маленький шопинг в магазин светофор , так там весь ассортимент от продуктов до химии и тряпья весь из раши , к тому же по очень смешным ценам , набрал коту котлет и пельменей по 370 тг за кило , вискас то по 600 уже , без пузыря побоялся пробу снять....
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§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1462
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты историю читал, чей он был вообще?
Вас послушаешь, так начиная со времен Солженицина и пол Казахстана это Россия.


все такие высказывания вызывают желание в очередной раз напомнить- хотя это уже мыто -перемыто.

/// В 1730 году хан Абулхайр и его сыновья Нуралы и Ералы обратились к российской императрице Анне Иоанновне с прошением о распространении российского подданства на казахов Младшего жуза. России было выгодно поддержание борьбы между жузами и ослабление Казахстана. В 1731 году это прошение было удовлетворено, и над казахами Младшего жуза был установлен протекторат России. В 1732 году российской императрице присягнул хан Среднего жуза Самеке, а в 1740 году российский протекторат над казахами Среднего жуза подтвердил Абылай-хан. Ханы Младшего и Среднего жуза обязались охранять российские границы, содействовать российским военным, политическим и торговым интересам на подвластной им территории и платить ясак «кожами звериными». В обмен российские власти гарантировали казахам Младшего и Среднего жуза защиту от разорительных набегов джунгаров и башкир////

так что не надо. а по теме, ты не волнуйся, нас еще на твою жизнь и некоторых ту хватит.
поживем, арака попьем. пельменей, баурсаков . справим , тут уже как у каждого, не раз
и новый год и наурыз. и будем жить и дружить.
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* 113
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 16.02.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
без пузыря побоялся пробу снять...

С Вискаса? Чтоли? Не бойся.
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