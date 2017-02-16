/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя начальника департамента юстиции рассматривает суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апелляционной жалобе Жандос Алимов написал, что считает действия своего подчиненного провокацией. По его версии, устоявшийся коллектив не принял нового начальника и таким образом решил избавиться от него.
Подробнее

[Исправлено: Виталий Ефименко, 16.02.2017 - 16:04]

FOMA
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это "кыпшак" - за галстук взялся! Настоящий защитник страждущих! Этот победит

§ nero136
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 16.02.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.
Профайл

Сергей
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это возмутительно! Прокуратура идет на поводу и защищает матершинника и хулигана. помнится, в суде первой инстанции прокуратура была за то, чтобы наказать этого товарища. А теперь почему мнение изменили? Интересно, суд устоит или тоже сдастся перед юстицией?

123
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это вынесли сор из избы) , глядя на Сарбасова на фото, я больше верю Алимову ;-)

amanzholov
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд должен оставить без удовлетворение жалобу Алимова, потому что он не доказал, что он не выражался. Доводы Сарбасова подтверждает свидетели которые работает в подчинении у Алимова. Если бы нецензурной браньи не было, свидетели не подтверждали бы. Кому охоту в наши дни уйти с работы. Я верю, что ребята за правду. Но их могут раздавить, как сказал Сарбасов "Мне приказали или ты поменяешь показания или ты не будешь работать". По больше бы таких людей которые не побоялись сказать правду и пошли против системы.

§ юля елиссева
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 879
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чего они матерились на русском? ведь у слова из трех букв есть замечательный аналог на казахском из 5 букв.
Профайл

А 2 - А4
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"глядя на Сарбасова на фото, я больше верю Алимову" а мне кажетсяя. у одного рыло, а у другого мордасы, в общем,два сапога - пара или хрен редьки не слаще, ни один не заслуживает похвалы. А фото некачественная, не видно, чтобы кто-то из них был в брюках, наверное, потому-то и оказались в суде., так как у обоих кишка тонка поговорить как мужчина.

444
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 17:23
Комментарий удален модератором.

§ Аноним
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 16.02.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уволить обоих и нет проблем.
Профайл

123
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А 2 - А4:
а мне кажетсяя. у одного рыло, а у другого мордасы, в общем,два сапога

:-) , да пусть судятся, адвокатам работа будет. Кстати за деньги потраченные на адвоката, 3 формы бы приобрел рабочую, парадную, и спортивную Reebok)))))

§ сайлау курманов
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1691
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.02.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в мою молодость вначале посылали , хватали за шкирку и били в морду , а потом заседал товарищеский суд , во время совещания кто-нибудь бегал за магарычем , дружно напивались и становились лучшими друзьями....
Профайл Посетить вебсайт

§ Серый волк
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8603
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.02.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
И чего они матерились на русском? ведь у слова из трех букв есть замечательный аналог на казахском из 5 букв.

Вы меня прямо заинтриговали!
Хочу это "волшебное слово" в словарный запас и применительную практику!
Вдруг хорошо и ёмко звучать будет? :lol:

Там наверное уже весь интернат, под окнами которого возвели это незаконное строение прокуратуры уже это слово выучил?
Это же тот самый прокурятник, ради которого под окнами единственного интерната рощицу вырубили и тайно строили здание мусорные жулики?
:lol:
Вообще если эти шипящие и воющие матом коты мышей в акимате не ловят, то зачем они нужны? Может быть вспомнить, что здание построено абсолютно незаконно и снести к чертям собачьим?
;-)
Город погряз в снежных заносах как заброшенная заполярная база. Чистятся только дороги для жоповозок чинушек. Тротуары, по фото в недавней статье в новостях точно видно, за весь зимний период ни разу не чистились. Деньги кругом разворовываются, даже без видимости сделанной работы. Дурацкие закупки идут валом. Вместо работы заказывают жоповозки за 23 миллиона. Коррупция и мздоимство на каждом шагу... итд.. :lol: :lol:
Профайл

росве5ломленный
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Город погряз в снежных заносах как заброшенная заполярная база. Чистятся только дороги для жоповозок чинушек.

тебя не возят? или не ходячий?

Тимур
Re: Жалобу оштрафованного за мелкое хулиганство заместителя...




Отправлено: 16.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокурору сказали он и делает.что ему закон. А этот заместитель в центральном аппарате чьо днлпл с 18 лет работает на старших орет.
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: 113, Валентин, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 3
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх