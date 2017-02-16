Цитата: юля елиссева:

И чего они матерились на русском? ведь у слова из трех букв есть замечательный аналог на казахском из 5 букв.

Вы меня прямо заинтриговали!

Хочу это "волшебное слово" в словарный запас и применительную практику!

Вдруг хорошо и ёмко звучать будет?



Там наверное уже весь интернат, под окнами которого возвели это незаконное строение прокуратуры уже это слово выучил?

Это же тот самый прокурятник, ради которого под окнами единственного интерната рощицу вырубили и тайно строили здание мусорные жулики?



Вообще если эти шипящие и воющие матом коты мышей в акимате не ловят, то зачем они нужны? Может быть вспомнить, что здание построено абсолютно незаконно и снести к чертям собачьим?



Город погряз в снежных заносах как заброшенная заполярная база. Чистятся только дороги для жоповозок чинушек. Тротуары, по фото в недавней статье в новостях точно видно, за весь зимний период ни разу не чистились. Деньги кругом разворовываются, даже без видимости сделанной работы. Дурацкие закупки идут валом. Вместо работы заказывают жоповозки за 23 миллиона. Коррупция и мздоимство на каждом шагу... итд..