NG.kz В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:24 Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

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