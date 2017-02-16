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§ NG.kz
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ходите в полицию работать.
Пусть граждане сами борются с преступностью.
35 штук, 6 доз для утырков, и 3 года сидеть.
С ума сойти.

555107
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
растрелять даже мало будет

112
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 16.02.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многовато дали..
Слили его сами полицейские..
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