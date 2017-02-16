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≡ «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я занимаюсь в тренажерном зале, в который начала ходить с 15 лет. Занимаюсь в основном, конечно, на различных тренажерах, но штанга постепенно превращается в непременный атрибут моих тренировок. Мне это нравится. Хотя тренажеры - это мое хобби, занимаюсь просто для поддержания формы, а более профессионально - танцами.
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнила мультфильм ,,Крылья,ноги,хвосты,,

Видимо здесь вся сила в ногах :lol:
Тату просто жуть :-x


[Исправлено: kbkz1980, 16.02.2017 - 00:59]
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FOMA
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 16.02.17 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам

По любому, Ангелина себя сделала.

* лимон
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зал не изменился совсем, такие ноги тату вовсе не подчеркивают, а "размазывают". глубокий присед - класс!
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адвокат
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 16.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато танцует девушка тверк зачетно. Видела ее в деле :-)

Денис
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 16.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, тверк-это однозначно танец доступный даже в школьных учреждениях,Какие учреждения,такие и танцы)))

§ шолом рубашкин
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 16.02.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штанга это база, без нее никак. Попец видимо зачетный. А нога как третьяковская галерея.
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123
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО




Отправлено: 16.02.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.

§ Angel
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
Angel


(Пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому как...а мне чтото очень понравилась тату...не обычно.....Следовательно....и девушка тоже...))) Все.....ее можно объявлять победителем...!!!
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* самый умный
Re: «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 16.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупая мода на гжель и хохлому на теле. Пройдет пару лет - пройдет мода и будут эти девушки выглядеть так же глупо, как те, кто в 80-х закатывал рукава у пиджаков...
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