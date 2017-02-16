NG.kz «Грация и Сила!». Участница № 22 - Ангелина РУДЕНКО



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:57 Я занимаюсь в тренажерном зале, в который начала ходить с 15 лет. Занимаюсь в основном, конечно, на различных тренажерах, но штанга постепенно превращается в непременный атрибут моих тренировок. Мне это нравится. Хотя тренажеры - это мое хобби, занимаюсь просто для поддержания формы, а более профессионально - танцами.

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