Цитата: Маркс:

Родной, я тоже думал, что ты умнее.

Цитата: Маркс:

Вот Омерека

Мне это кажется так что пытаясь дискутировать, сторонники зеленых человечеков пытаются вбросить больше грязи на оппонента?

И при чем тут Омерига?

Тут наш Союз, в котором нет Омериги..