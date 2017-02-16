моуриньо Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола» #4







Отправлено: - 16:06 Жулики и проходимцы. А так называемый футбол .... это чистый отмыв денег. Еще не сказано каков процент отката так называемым функционерам и бездельникам. Пили ... Саша Пили... Пили. Наши деньги. А дети и старики обойдутся. Выживут. Пир во время чумы. Дискредитация общества и преклонение перед 3 и 4 сортными легионерами, которые не нужны у себя на родине Позор!!