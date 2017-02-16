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§ NG.kz
Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыночная трансферная стоимость 24-летнего сербского форварда, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 1 миллион евро. По ценнику Деспотович опережает полузащитника Томаша Шимковича (800 тысяч евро).
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Ух ты!
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах налоги мои, налоги, кого ты только не кормишь, кроме меня, к сожалению!

ertoc
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у легендарного жумаскалиева ценник на какую сумму был?))

Местный
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ценник такой, но Деспотовича то взяли в аренду. Так сказать погонять

моуриньо
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жулики и проходимцы. А так называемый футбол .... это чистый отмыв денег. Еще не сказано каков процент отката так называемым функционерам и бездельникам. Пили ... Саша Пили... Пили. Наши деньги. А дети и старики обойдутся. Выживут. Пир во время чумы. Дискредитация общества и преклонение перед 3 и 4 сортными легионерами, которые не нужны у себя на родине Позор!!

Вечнтроечник
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, и заживем теперь, братцы!...

§ Undead
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 16.02.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ежели на органы - так и дороже пойдёт! ;-)
Профайл

§ Козлов я
Re: Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.02.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не напрягайтесь. Это всего лишь аренда,а не покупка.
Профайл

Гость
Деспотович стал самым дорогим игроком «Тобола»




Отправлено: 16.02.17 - 16:56
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