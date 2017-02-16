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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Россия сама такими ляпами способствует тому , что русский язык теряет свой статус за её пределами и всё что напоминает о присутствии когда то России , усиленно и срочно стирается . Переименование

Золотые слова!

§ Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и, если народ будет жить сытно - никто никуда не "подобьется".


У меня нехорошее ощущение, что нынешний кризис и падение - надолго.
А это прекрасный повод для поиска виноватых.
Профайл

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Родной, я тоже думал, что ты умнее.

Цитата:
Маркс:
Вот Омерека

Мне это кажется так что пытаясь дискутировать, сторонники зеленых человечеков пытаются вбросить больше грязи на оппонента?
И при чем тут Омерига?
Тут наш Союз, в котором нет Омериги..

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
пять минут тебе нагуглю граждан Казахстана, которые про

Депутаты и высшее руководство Казахстана?
Будет очень интересно..

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
страха глаза велики.Это же так очевидно,-да не нужны России земли KZ

Недооценивать это глупо и преступно..
Уже сегодня, то есть вчера нужно принимать все меры к тому, чтобы ни одна живая душонка так не думала.
А потому только блок НАТО..

112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Такие же речи и говорили в Украине.
Накануне Крыма.
Тоже не верили.
Многие.

Украинцы не верили да..
Грузины не ожидали..
Нам то пора быть умнее и белорусам давно..
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