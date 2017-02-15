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≡ Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает навести порядок на мусорных площадках Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает навести порядок на мусорных площадках Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае из 1 752 мусорных контейнеров 324 расположены в неположенных местах: на территориях детских площадок, школ, детских садов. 86 контейнеров не огорожены. Такая ситуация, считает природоохранный прокурор Нариман Касымбеков,"оказывает негативное влияние на здоровье населения".
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фотограф
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...




Отправлено: 15.02.17 - 19:41
Комментарий удален модератором.

112
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...




Отправлено: 15.02.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взялись за мусорку, точно скоро будет повышение на 300 процентов..
Просто так воробьи не чирикают..

Житель
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...




Отправлено: 15.02.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого природоохранного никто не слушает, нету авторитета у него, что его не поменяют никак ? Зачем он нужен, как мямля ходит да плачет и плачет.

???
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...




Отправлено: 16.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свалку устраивать между Костанаем и Рудным, в зоне водосбора это в самый раз
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