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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пара № 5 - Кристина и Николай. Пара № 6 - Дарья и Альберт. Абсолютный победитель будет выбираться по итогам семи номеров.
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§ Валентин
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ужасно, да?


Да вообще?!

Я-то сам, понятно, всё время пишу не приходя в сознание, и ведь неплохо выходит.
А если ещё и думать начать?!...
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* Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А если ещё и думать начать?!...

ДА , конечно, когда начинаешь еще и думать - вообще сносит крышу, мозги на грани взрыва. Опасное это дело - думать!! :-x :-o
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§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8943
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
3 месяца от знакомства до венчания.

ВЕНЧАНИЕ,как и РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА,как и объяснение в любви на горе Жумбактас,не что иное,нежели условность... религиозная,гражданская и языческая.... не думаю,что они могут оказывать какое-то влияние на прагматический подход к жизни современного хомосапиенса....
думаю даже,что все три действа будут похерены результатом плохо сделанной еды,не там поставленных носков,или разделением семейных обязанностей... так сказать,банальнейшая история утлого семейного челнока,и бушующего океана быта...
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§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8943
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Разуйте пучеглазки,я о венчании писала ,а не женитьбе.

ну вапщета,венчание до женитьбы (регистрации в ЗАГСе),сродни "гражданскому браку",сиреч сожительству... ибо институты государства,преобладание религиозных действий над гражданскими законами, не признают....
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§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8943
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Венчание это скрепка, не клей ПВА, не жидкие гвозди и т.д. Это таинство!!!! Это глубокое осознание своего поступка!!! Много лет живущие в браке не всегда готовы на это пойти, если до конца осознают его суть...

Элис,зачем так много философии? это для вас так... для ККБЦ... для Ла-Кости.... выж все отработанный материал... ваши бренные тела уже никому не нужны,а потому и мозги для рассуждений свободны... :lol: а вот помню,был молод,совсем мозги не работали... и дефкам не давал мозгами пользотца... сгрёб-с*б... передохнул, и по новой.... до полнейшего истощения... подозреваю,што в такой период мозг не только голову покидает,его даже и в мозговых костях не найти было.... :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7804
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ла-Коста:
А что ж так хамить-то?

Это же "хьюмористический" подход! Вот ничегошеньки не смыслишь в колбасных обрезках!
Цитата:
Алиса:
Вы не поверите - некоторые именно так и делают

Выфсёврёте! ;-)
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Василий,вы можете ручонками работать побыстрее,мне Мулю интересно почитать.
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* Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мулю интересно почитать.

Ахаха, аналогично :lol: :lol:
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Кристина и Николай
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 16.02.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте дорогие читатели!
Меня зовут Николай, мы представляем пару номер 5 "Кристина и Николай "! Мы хотим вас по благодарить за ваше искренние комментарии)! Хотелось бы внести ясности: Мы с женой познакомились в интернете. Когда встретились то сразу для себя поняли и решили что это любовь с первого взгляда. Мы не стали затягивать наши отношение" укладывать их в долговой ящик ". Да я сделал предложение своей жене в течение месяца,потому что понимал для себя что она моя судьба! И мы спустя пару месяцев расписались. Хочу пояснить ещё о Венчание, почему мы пошли на этот шаг. Во первых нам не 15 лет, во вторых мы в себе уверены что мы нашли друг друга и будем любить до конца нашех дней. Хочу сказать одно: вы знаете перед тем как венчаться ,нужно держать пост, постоянно молиться и просить мира .мы люди православные и верим что с нами Бог. Спасибо вам дорогие читатели за ваше комментарии, голосуйте за нас если мы вам понравились ,мы будем искренне рады. И конечно не забывайте о других парах. Всем любви, добра!

§ Валентин
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5292
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кристина и Николай:
Всем любви, добра!


И вам счастья и взаимопонимания в семье! :)
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