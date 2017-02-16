Кристина и Николай Re: Недавно им кричали «Горько!» #23







Отправлено: - 16:06 Здравствуйте дорогие читатели!

Меня зовут Николай, мы представляем пару номер 5 "Кристина и Николай "! Мы хотим вас по благодарить за ваше искренние комментарии)! Хотелось бы внести ясности: Мы с женой познакомились в интернете. Когда встретились то сразу для себя поняли и решили что это любовь с первого взгляда. Мы не стали затягивать наши отношение" укладывать их в долговой ящик ". Да я сделал предложение своей жене в течение месяца,потому что понимал для себя что она моя судьба! И мы спустя пару месяцев расписались. Хочу пояснить ещё о Венчание, почему мы пошли на этот шаг. Во первых нам не 15 лет, во вторых мы в себе уверены что мы нашли друг друга и будем любить до конца нашех дней. Хочу сказать одно: вы знаете перед тем как венчаться ,нужно держать пост, постоянно молиться и просить мира .мы люди православные и верим что с нами Бог. Спасибо вам дорогие читатели за ваше комментарии, голосуйте за нас если мы вам понравились ,мы будем искренне рады. И конечно не забывайте о других парах. Всем любви, добра!