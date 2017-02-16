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Алиса:
Венчание это скрепка, не клей ПВА, не жидкие гвозди и т.д. Это таинство!!!! Это глубокое осознание своего поступка!!! Много лет живущие в браке не всегда готовы на это пойти, если до конца осознают его суть...
Элис,зачем так много философии? это для вас так... для ККБЦ... для Ла-Кости.... выж все отработанный материал... ваши бренные тела уже никому не нужны,а потому и мозги для рассуждений свободны... а вот помню,был молод,совсем мозги не работали... и дефкам не давал мозгами пользотца... сгрёб-с*б... передохнул, и по новой.... до полнейшего истощения... подозреваю,што в такой период мозг не только голову покидает,его даже и в мозговых костях не найти было....