Цитата: Хохол:

А я думал они все одинаковы и у них у всех главная задача служение народу

-по моему разумению, служат собаки..... Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами....иначе нафик он нужен людям....Цитата: Хохол:

"подачки", любой бы наверное согласился поклянчить такое

-это уже верный признак своей второсортности и ущербности..... разевать рот на чужой каравай...Цитата: Хохол:

не Бахрейн , и из грязи можно сразу в князи

-а потом, обязательно на нары....казахская поговорка )))))))

Цитата: Моше:

Не получилось, не фартануло, теперь вот в Бахрейне чалится. Не получилось, не фартануло, теперь вот в Бахрейне чалится.

-завидуй молча, Моше.... Манама, это тебе не Челябинск.... к продовольственному магазину тебя уже прикрепили?... продталоны выдали?

или в Астыкжан тайком приезжаешь по выходным?

