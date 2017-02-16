|Цитата:
Хохол:
А я думал они все одинаковы и у них у всех главная задача служение народу
-по моему разумению, служат собаки..... Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами....иначе нафик он нужен людям....Цитата:
Хохол:
"подачки", любой бы наверное согласился поклянчить такое
-это уже верный признак своей второсортности и ущербности..... разевать рот на чужой каравай...Цитата:
Хохол:
не Бахрейн , и из грязи можно сразу в князи
-а потом, обязательно на нары....казахская поговорка )))))))
Цитата:
Моше:
Не получилось, не фартануло, теперь вот в Бахрейне чалится.
-завидуй молча, Моше.... Манама, это тебе не Челябинск.... к продовольственному магазину тебя уже прикрепили?... продталоны выдали?
или в Астыкжан тайком приезжаешь по выходным?