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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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Серж
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда эти холеные физиомордии наконец- то поймут,ну не красиво проплывать слуге народа на дорогом ЖЫПе перед полуголодными и полураздетыми сельчанами.Верх наглости.Купи УАЗ-НИВУ да служи .Патриоты,мля.

§ Моше
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 16.02.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Калинин:
Нам такие слуги не нужны. Уволить слугу за утрату доверия.

На деле не так. Он - бай, а ты - холоп. И розгами тех холопов, которые смеют опорочивать честь своего бая и сомневаться в правильности небожителя. Ишь, разговорилась, свои рты открыть посмела чернь...
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* Доктор СИЗО
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А я думал они все одинаковы и у них у всех главная задача служение народу

-по моему разумению, служат собаки..... Эмиры, по нашему акимы, должны думать о своем народе.... обеспечивать его работой, всеми жизненными и материальными благами....иначе нафик он нужен людям....Цитата:
Хохол:
"подачки", любой бы наверное согласился поклянчить такое

-это уже верный признак своей второсортности и ущербности..... разевать рот на чужой каравай...Цитата:
Хохол:
не Бахрейн , и из грязи можно сразу в князи

-а потом, обязательно на нары....казахская поговорка )))))))
Цитата:
Моше:
Не получилось, не фартануло, теперь вот в Бахрейне чалится. :lol:

-завидуй молча, Моше.... Манама, это тебе не Челябинск.... к продовольственному магазину тебя уже прикрепили?... продталоны выдали?
или в Астыкжан тайком приезжаешь по выходным?
:-P :-P :-P ;-) ;-) ;-)
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Гость
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:49
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Гость
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 16.02.17 - 14:59
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