Цитата: Валентин:

Ей не нужны северные области в своём составе, России ещё Крым переваривать много лет.

))))

Скажу ещё крамольнее. Ельцинская Россия, типа, "вздохнула" после того как скинула дотационные республики Союза. Это же было девизом её политики, "на..ен советские национальные окраины! хватит в них деньги вкачивать! вот сбросим их с себя и заживём!". И нас.ать на людей там живущих. На всех!Тем более на русскоязычных, ведь понятно на кого гнев "брошенных" будет обращён в первую очередь!...Вот тут надо отдать должное братьям-казахам, не прозвучало ни слова упрёка к тем кто живёт с ними бок о бок, пофиг на национальность...с языком немного до сих пор заморачиваемся...но щас не об этом). На.рать на то что экономика этих республик заточена под общий знаменатель, и с рублёвой зоны вышибли...Но прошло время, эйфория прошла, любовь с западом оказалась не взаимной, и платной...И западные "дружеские" штыки к границам со всех сторон придвинулись. Пришло отрезвление, понимание. Поздновато, правда...но не совсем всё упущено. Главное чтоб очередной разворот в политике был всерьёз и надолго, и общение с союзниками шло без ма-а-сковских подстав (Россия это не только Ма-а-сква, и в правительстве не только ма-а-сквичи). Рока не всё ровно идёт, вона Марик подтвердит, но процесс идёт. Как бы пятой колонне в РФ, да и у нас это и не нравилось.

Главное надо понять, тут солидарен с Валентином, Россия никогда не станет поднимать с нами территориальных вопросов, отбросьте патриоты ложные страхи. Хотя тут тоже надо понимать что это НИКОГДА ровно до тех пор, пока под знамёна звёздно-полосатые или звёздно-голубые не засобираемся.