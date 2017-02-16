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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Я думал ты мудрее.
Посмотри где Америка?Правильно, в другом полушарии. А где сфера её интересов? Правильно, ВЕЗДЕ!Потому и диктуют всем и вся.

А мне лично плевать где Америка , мне не плевать где я со своим русским языком и русским образованием . Кто я здесь , свой среди чужих , или чужой среди своих . Америку вспомнил , чё ты сам поклоняешься и благотворишь баксы , кто тебя и всех по всему миру заставляет ими пользоваться . Пусть Россия сначала сделает хоть половину того экономического и научного для всего мира , что б претендовать на влияние . И не в сфере абстракции , а в сфере которая нужна и необходима конкретно людям . Где твой рубль и кто его знает . Своих граждан накорми и напои , прежде чем спасать других . И не надо говорить что Америка тока военной рукой всех давит . Мы сами все добровольно ей давно сдались , пользуясь и покупая её достижения и изобретения . А то на покупают американских айфонов , телефонов , томографов и компьютеров , и радуются как папуасы , что зато мы первые в космосе .

§ Горожанин_kst
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.02.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вороны, вороны, вороны...во-ро-ны...налетели чёрные, и откуда столько их")))
Цитата:
совдеп:
И как ты, флюгер, собрался с ними тягатся.?

Кто-кто-гер?! С головой всё в порядке?!Лично я ни с кем и ничем мерятся не собираюсь
Цитата:
Бывалый:
Но ты так и не понимаешь благодаря чему Америка там где она есть сейчас.

150 лет без войн на своей территории. Плюс прихамили бабло почти всего мира в хранилища свои во время второй мировой. Правильно выстроенная идеологическая работа.Но это уже уходит.
Их "котёл наций" трещит по швам (там по расовому признаку грызня, не по национальному), экономика...веселуха короче та ещё. Но вы давайте-давайте, продолжайте их идеализировать и песочек целовать на который оне ходили)))
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* Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парни, при чём тут Россия, а?

Ну вот завтра кто нибудь в Гвинее скажет, что ему на Казахстан наплевать, и что дальше?
Реакция детская, позорная откровенно.

А по поводу России — скажу крамольное и обидное сейчас.

Ей не нужны северные области в своём составе, России ещё Крым переваривать много лет.
России намного удобнее текущая ситуация, и как рычаг влияния, и как источник молодёжи переезжающей в Россию.

А наши плазменные патриоты этого в упор не понимают и понимать не хотят.
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* Валентин
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Россия производит впечатление. Больше она ничего не производит.


Ты когда про Россию пишешь какую-то "критику", всегда очень смешно.
Потому что на самом деле ты пишешь про Казахстан, проецируешь.
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§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А наши плазменные патриоты этого в упор не понимают и понимать не хотят.


дело то думаю в том что они все понимают правильно. но...
выставить то свой "патриотизм" и ненависть в соседу это же так круто,
это в тренде , и это еще патриоты так себе, которые как я говорю понимают.
сейчас других услышим, которые не понимают. уже идут.
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Маркс
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Россия производит впечатление. Больше она ничего не производит.

Родной, я тоже думал, что ты умнее. Сейчас важна не экономика, не технологии, не свободы мифические. Сейчас всех интересует только впечатление. От него зависит рейтинг страны, а это и означает возможность получения всяких няшек. Вот Омерека в долгах у всего мира, как в шелках, однако попробуй стряси с нее эти долги. А все из-за того, что умеет производить впечатление.

На политику надо смотреть точно так же как на банды из 90-х. Есть воры в законе, есть бритоголовые спортсмены. Чем круче в банде бойцы и борзее лидер, тем больше крыш он может поставить лохам. Тем больше уважения среди банд они будут иметь. А внутренние экономические дела банды никого не волнуют.

Если банда держит рынок, то торговать на рынке ты будешь по их законам и отстегивать за это положенный процент тоже будешь туда. А если ты слабый, тебя турнут с рынка и не будут разрешать торговать твоим барахлом или сделают так, чтобы ты это барахло готов был за копейки отдать, лишь бы штаны поддержать. А если ты показал, что с тобой так нельзя, впечатлил окружение, к тебе все главари будут прислушиваться и не будут борзеть в отношении тебя.

Хохол
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
России намного удобнее текущая ситуация, и как рычаг влияния, и как источник молодёжи переезжающей в Россию.

Хватит уже домысливать и выдумывать того чего нет . При дальнейшей такой её политике , в том числе не желании одёргивать "Жириновских" (а он не просто житель) , Россия может потерять уже и тех своих друзей , которые единственные с ней остались . Можно конечно же дружить с Кубой , Ираном , Венесуэлой и т.д , но они далеко . А вот соседи близко . И жить в полной изоляции ото всех , видно кому то не привыкать , но наверное к тому всё это и идёт .

Маркс
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 16.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А то на покупают американских айфонов , телефонов , томографов и компьютеров , и радуются как папуасы , что зато мы первые в космосе .

Ключевое слово напокупают. То есть заплатят за них деньги, возможно даже несопоставимые с их реальной стоимостью. Аборигены тоже платили золотом за стеклянные бусы, думая, что покупают чудесные вещи. Вам втюхали очередную порцию барахла, за которую вы заплатили полноценным трудом на полях, фермах, фабриках и заводах, да еще и радуетесь как малые дети.

§ alex60
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 16.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Можно конечно же дружить с Кубой , Ираном , Венесуэлой и т.д , но они далеко . А вот соседи близко . И жить в полной изоляции ото всех , видно кому то не привыкать , но наверное к тому всё это и идёт .


о какой изоляции ты говоришь ? от изоляции от Казахстана? или об изоляции от Америки, Европы?
акценты расставь. ну живет она в изоляции от последних, так кто пищит больше?
так та же Европа и пищит, не знает уже как выкрутиться чтобы не стыдно было.
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§ Горожанин_kst
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.02.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ей не нужны северные области в своём составе, России ещё Крым переваривать много лет.

))))
Скажу ещё крамольнее. Ельцинская Россия, типа, "вздохнула" после того как скинула дотационные республики Союза. Это же было девизом её политики, "на..ен советские национальные окраины! хватит в них деньги вкачивать! вот сбросим их с себя и заживём!". И нас.ать на людей там живущих. На всех!Тем более на русскоязычных, ведь понятно на кого гнев "брошенных" будет обращён в первую очередь!...Вот тут надо отдать должное братьям-казахам, не прозвучало ни слова упрёка к тем кто живёт с ними бок о бок, пофиг на национальность...с языком немного до сих пор заморачиваемся...но щас не об этом). На.рать на то что экономика этих республик заточена под общий знаменатель, и с рублёвой зоны вышибли...Но прошло время, эйфория прошла, любовь с западом оказалась не взаимной, и платной...И западные "дружеские" штыки к границам со всех сторон придвинулись. Пришло отрезвление, понимание. Поздновато, правда...но не совсем всё упущено. Главное чтоб очередной разворот в политике был всерьёз и надолго, и общение с союзниками шло без ма-а-сковских подстав (Россия это не только Ма-а-сква, и в правительстве не только ма-а-сквичи). Рока не всё ровно идёт, вона Марик подтвердит, но процесс идёт. Как бы пятой колонне в РФ, да и у нас это и не нравилось.
Главное надо понять, тут солидарен с Валентином, Россия никогда не станет поднимать с нами территориальных вопросов, отбросьте патриоты ложные страхи. Хотя тут тоже надо понимать что это НИКОГДА ровно до тех пор, пока под знамёна звёздно-полосатые или звёздно-голубые не засобираемся.
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